Był w skrajnej hipotermii dzielnicowy uratował życie bezdomnego

Zimowa aura i towarzyszące jej ujemne temperatury stanowią dla ludzi bez adresu śmiertelne zagrożenie. Dzielnicowi, jako policjanci pierwszego kontaktu, szczególną troską otaczają w tym czasie bezdomnych. Podczas obchodów, codziennie sprawdzają miejsca, w których poszukują oni schronienia oraz złudnego poczucia bezpieczeństwa. Dzięki doskonałemu rozpoznaniu rejonu oraz środowiska bezdomnych, mł. asp. Paweł Kaderzawek z Komisariatu II Policji w Krakowie 1 marca br. uratował mężczyznę, znajdującego się w stanie skrajnego wychłodzenia.

Tego dnia w godzinach wieczornych mł. asp. Paweł Kaderzawek wspólnie z pracownikami miejscowej Filii nr 6 MOPS ujawnił w opuszczonych garażach, usytuowanych pomiędzy bocznicą kolejową PKP Kraków Płaszów a ul. Prokocimską, leżącego bezdomnego, którego znał z wcześniejszych kontroli tego terenu. Z uwagi na stan mężczyzny, wskazujący na podejrzenie hipotermii, policjant bezzwłocznie podjął czynności ratujące mężczyźnie życie. Natychmiast okrył go znalezionymi na miejscu kocami, a następnie wezwał na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Wstępne badanie wykazało, że mężczyzna znajdował się już w stanie skrajnego wychłodzenia, bowiem temperatura jego ciała wynosiła zaledwie 29°C, co świadczyło o II stopniu hipotermii. Został przewieziony do szpitala, w którym wrócił do zdrowia.

Dzielnicowy nie tylko uratował życie bezdomnemu, ale także zadbał, aby po wyjściu ze szpitala, znalazł opiekę u członków najbliższej rodziny.

(KWP w Krakowie / mw)