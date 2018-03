Tymczasowe areszty w sprawie podrabiania banknotów i wprowadzania ich do obrotu Data publikacji 05.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj W ręce głogowskich policjantów wpadł mężczyzna podejrzany o podrabianie banknotów o nominale 50 zł. Zabezpieczono fałszywe banknoty, sprzęt komputerowy, drukarkę i skaner, które posłużyły do produkcji fałszywych pieniędzy. W sprawie funkcjonariusze zatrzymali też trzy inne osoby, które wprowadzały fałszywki do obrotu. Spośród czterech zatrzymanych, dwóch zostało tymczasowo aresztowanych. Za podrabianie pieniędzy grozi kara pozbawienia wolności nawet do 25 lat, natomiast za wprowadzanie ich do obrotu, do lat 10.

Policjanci wydziału kryminalnego z głogowskiej komendy powiatowej, w wyniku prowadzonych działań, ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o podrabianie banknotów. Zatrzymany, to 38-letni mieszkaniec tego miasta. Podejrzany trafił do policyjnego aresztu.

W miejscu zamieszkania zatrzymanego mężczyzny funkcjonariusze znaleźli podrobione banknoty o nominale 50 złotych. Policjanci zabezpieczyli również sprzęt komputerowy, drukarkę i skaner, które posłużyły do produkcji fałszywych pieniędzy. 38-latek usłyszał zarzut podrabiania polskich znaków pieniężnych. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu teraz kara pozbawienia wolności nawet do 25 lat.

W toku dalszych czynności zatrzymano też osoby, które odbierały od 38-latka sfałszowane banknoty i wprowadzały je do obiegu, płacąc nimi za różne towary i usługi. Kolejni zatrzymani przez policjantów, to dawaj mężczyźni w wieku 35 i 25 lat, mieszkańcy Głogowa oraz 25-letnia kobieta, mieszkanka powiatu polkowickiego. Całej trójce grozi teraz kara pozbawienia wolności do lat 10. Jeden z nich, 35-latek został również tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Pozostałe osoby, decyzją prokuratury, objęto dozorem policyjnym.

(KWP we Wrocławiu / mw)