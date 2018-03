42. Bieg Piastów już za nami Data publikacji 05.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Od 2 do 4 marca 2018 roku na Polanie Jakuszyckiej odbyła się główna impreza biegowa w ramach międzynarodowej rekreacyjnej imprezy 42. BIEGU PIASTÓW. W piątek zorganizowano 19. Policyjny Bieg Piastów, z kwalifikacją odrębnie prowadzoną dla tej grupy zawodowej. W biegach wzięło udział kilka tysięcy uczestników, wśród których byli również policjanci z całego świata, zrzeszeni w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji, w tym z Litwy, Czech i Niemiec. Jeleniogórscy policjanci czuwali nad bezpieczeństwem uczestników biegu i kierujących. Podczas imprezy nie stwierdzono żadnych niebezpiecznych zdarzeń drogowych ani kryminalnych.

Głównym celem biegu jest popularyzowanie sportów zimowych wśród policjantów, podnoszenie ich sprawności fizycznej oraz propagowanie programów prewencji kryminalnej. Policjanci startowali w biegu na 7 km, który odbył się w piątek, tj. 2 marca br. oraz w biegu głównym na 50 km, który odbył się w sobotę. Obsługę sędziowską zapewnił organizator Biegu Piastów.

Na dystansie 7 km wśród mężczyzn pierwsze miejsce w 19. Policyjnym Biegu Piastów zajął Krzysztof Korpecki ze Złotoryi, drugie miejsce w tej kategorii zajął - Artur Mazurek z Czarnego Boru, a trzecie Dariusz Pasterczyk z województwa podkarpackiego.

Wśród kobiet najlepszą w biegu na 7 km okazała się Maja Majer z Jeleniej Góry, drugie miejsce zajęła Katarzyna Kozubek z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, a trzecie Jolanta Siarkiewicz z Jeleniej Góry. Puchar dla najlepszego biegacza i biegaczki na dystansie 7 km w Policyjnym Biegu ufundował Komendant Główny Policji w Warszawie, a wręczył go Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu - insp. Piotr Leciejewski w asyście Zastępców Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze - mł. insp. Bogumiła Kotowskiego i mł. insp. Michała Klejnowskiego. Puchar za drugie miejsce zwycięzcom w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu wręczył - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu - insp. Piotr Leciejewski w asyście Zastępców Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze - mł. insp. Bogumiła Kotowskiego i mł. insp. Michała Klejnowskiego. Puchar za III miejsce ufundował Związek Zawodowy Policji oraz Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze wręczył - asp. szt. Piotr Malon przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związków Zawodowych Policjantów Województwa Dolnośląskiego wraz z mł. insp. Bogumiłem Kotowskim Z-cą Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

W sobotę, tj. 3 marca br. policjanci oraz członkowie IPA wzięli udział w biegu na 50 km. Najlepszym biegaczem na tym dystansie, reprezentującym Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji okazał się Mariusz Krygier, reprezentujący IPA Region warmińsko-mazurski. Zwycięzca otrzymał puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, który wręczyli podinsp. Dariusz Szkubiel Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Jeleniej Górze wraz z podinsp. Edytą Bagrowską. Drugie miejsce oraz puchar Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze otrzymał Krzysztof Korpecki ze Złotoryi, a wręczył go podinsp. Dariusz Szkubiel. Trzecie miejsce w tym biegu zajął Dariusz Pasterczyk, który otrzymał Puchar IPA - Region Jelenia Góra, który imieniu przewodniczącego wręczyli podinsp. Dariusz Szkubiel wraz z podinsp Edyta Bagrowską.

Następny Bieg Piastów już za rok, niektórzy z policjantów już rozpoczęli treningi. Jeleniogórscy policjanci czuwali nad bezpieczeństwem uczestników biegu oraz kierujących. Podczas imprezy nie stwierdzono żadnych niebezpiecznych zdarzeń drogowych ani kryminalnych. Tegoroczny Bieg Piastów minął spokojnie i bezpiecznie.

(KWP we Wrocławiu / mw)