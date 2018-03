Iława: Dzięki szybkiej reakcji dzielnicowego uratowano mieszkankę Susza Data publikacji 05.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Kolejny dzień pracy suskiego dzielnicowego. Na telefon komórkowy policjanta dzwoni kobieta i prosi o pomoc. Z relacji wynika, że jej sąsiadka zasłabła na klatce schodowej. Asp. szt. Andrzej Bańkowski szybko wsiada do radiowozu i jedzie na miejsce. Do momentu przyjazdu karetki pogotowia policjant udziela kobiecie pierwszej pomocy. Dzięki jego szybkiej reakcji kobieta żyje.

Na telefon komórkowy dzielnicowego Komisariatu Policji w Suszu zadzwoniła kobieta, która oświadczyła, że na klatce schodowej leży jej sąsiadka. Zgłaszająca dodała, że kobieta się przewróciła i nie wie co ma robić, aby jej pomóc. Dzielnicowy uspokoił ją i poprosił o sprawdzenie czy pokrzywdzona oddycha oraz o wezwanie karetki pogotowia. Po chwili sam wsiadł do radiowozu i natychmiast pojechał na miejsce. Okazało się, że 61-latka co chwilę traciła przytomność i miała bardzo słaby puls. Kiedy policjant czekał na ratowników medycznych udzielał kobiecie pierwszej pomocy, cały czas z nią rozmawiał, ułożył ją w pozycji bezpiecznej oraz umożliwił lepszy dostęp powietrza. Asp. szt. Andrzej Bańkowski będąc dzielnicowym już 12 lat i znając mieszkańców swojego rejonu wiedział, że kobieta ma poważne problemy ze zdrowiem, leczy się na nadciśnienie o czym poinformował przybyły na miejsce zespół karetki pogotowia.

Ratownicy, którzy przyjechali na miejsce natychmiast zabrali kobietę do szpitala. Tam pozostała na obserwacji. Jak oświadczyli ratownicy, dzięki szybkiej reakcji suskiego dzielnicowego kobieta żyje.

Asp. szt. Andrzej Bańkowski służy w policji 18 lat, a od ponad 12 jest dzielnicowym miasta Susz. Zanim jednak nim został pracował w Ogniwie Patrolowo - Interwencyjnym Komisariatu Policji w Suszu. Asp. szt. Andrzej Bańkowski był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany przez Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Iławie za szczególne zaangażowanie w pracę oraz wzorowa postawę.

jk/in