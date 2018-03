Pracowity weekend śląskich policjantów Data publikacji 05.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z katowickiego oddziału prewencji, wraz z kryminalnymi z grupy zwalczającej przestępczość pseudokibiców, udaremnili „ustawkę szalikowców”. Do zdarzenia miało dojść w sobotę wcześnie rano w Świerklanach, w okolicach zjazdu z autostrady A1 na drogę nr 932. Katowiccy policjanci musieli również interweniować podczas niedzielnego przejazdu pseudokibiców z Katowic do Chorzowa.

Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców, w sobotę byli gotowi do działania, w związku z odbywającym się w Gliwicach meczem piłkarskim podwyższonego ryzyka. Wspólnie z mundurowymi z katowickiego oddziału prewencji policji monitorowali całe województwo, aby nie dopuścić do zdarzeń o charakterze chuligańskim. Mundurowi z „alarmówki”, w okolicach jednego ze zjazdów z autostrady A1, zauważyli grupujące się samochody. Natychmiast zareagowali. Jak się okazało, samochody należały do pseudokibiców sympatyzujących z trzema śląskimi drużynami piłkarskimi. Mężczyźni przygotowywali się do „ustawki”. Na miejscu mundurowi zastali kilkanaście samochodów osobowych. W każdym z nich siedziało po kilku mężczyzn. Aby nie dopuścić do ewentualnej ucieczki „szalikowców”, stróże prawa odcięli wszystkie drogi odjazdu, a następnie, przy wsparciu mundurowych z Rybnika, Wodzisławia Śląskiego oraz Żor przystąpili do legitymowania około 60 mężczyzn. Policjanci znaleźli w samochodach niebezpieczne przedmioty, takie jak noże, siekiery, różnego rodzaju pałki, a także akcesoria do walki, jak rękawice, ochraniacze zębów oraz bandaże chroniące dłonie podczas zadawania uderzeń.

W kilku przypadkach policjanci znaleźli również kominiarki, które miały zapewnić chuliganom anonimowość. Wszystkie narzędzia, które najprawdopodobniej miały posłużyć jako oręż podczas walki, zostały chuliganom odebrane. Do starcia, w którym mogły ucierpieć również osoby postronne nie doszło, dzięki dobremu policyjnemu rozpoznaniu środowiska pseudokibiców oraz szybkiej i stanowczej reakcji mundurowych.

To, że wszelkie przejawy prób zakłócenia porządku publicznego przez stadionowych chuliganów nie będą tolerowane przez Policję, udowodnili po raz kolejny katowiccy mundurowi również w Centrum Katowic w niedzielne popołudnie. Policjanci z oddziału prewencji zabezpieczali przejazd pseudokibiców z Szopienic do Chorzowa. Gdy tramwaj, którym jechali kibice wjechał na katowicki rynek, agresorzy zaczęli kibicowskie przyśpiewki, podczas których przez otwarte okna w tramwaju obrażali przechodniów, używając wulgarnych słów. Policjanci zatrzymali tramwaj na najbliższym przystanku, aby wylegitymować awanturników. W obu sprawach mundurowi ukarali chuliganów mandatami karnymi oraz skierowali wnioski o ich ukaranie do sądu.