Policjanci uratowali kobietę przed zaczadzeniem Data publikacji 05.03.2018 Policjanci ze Skarszew uratowali kobietę, która podtruła się czadem. Funkcjonariuszy zaalarmowała zaniepokojona siostra, która nie mogła wejść do mieszkania swojej krewnej. Funkcjonariusze wyważyli okno i wynieśli kobietę z mieszkania. Dzięki skutecznej 23-letnia mieszkanka Kociewia trafiła do szpitala, gdzie została objęta specjalistyczną opieką

W sobotnie przedpołudnie, )3.03.br., policjanci z Posterunku Policji w Skarszewach uratowali 23-latkę, która podtruła się czadem. Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań w centrum miasta. Funkcjonariusze zostali zaalarmowani przez krewną pokrzywdzonej, która stojąc przed drzwiami mieszkania, usłyszała od siostry, że ta źle się czuje i nie jest w stanie otworzyć drzwi. Policjanci natychmiast udali się na miejsce interwencji. Mundurowi wyważyli okno i weszli do budynku, gdzie zauważyli w korytarzu leżącą na ziemi półprzytomną kobietę. Funkcjonariusze wynieśli pokrzywdzoną z mieszkania oraz wezwali pogotowie i straż pożarną. Kobieta trafiła do specjalistycznego szpitala w Gdyni, gdzie została objęta opieką.

Można powiedzieć, że było o krok od tragedii, a dzięki skutecznej interwencji funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Skarszewach wszystko dobrze się skończyło. Mieszkanie dokładnie obejrzeli strażacy. Badanie stężenia tlenku węgla wykazało, że istniało śmiertelne zagrożenie dla życia 23-letniej mieszkanki Skarszew.

