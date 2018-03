Nagrodzili najciekawszy pomysł na inicjatywę profilaktyczną Data publikacji 05.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Górkach, gm. Platerów (pow. łosicki) została laureatem konkursu na najciekawszą inicjatywę profilaktyczno-edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania czasu wolnego organizowaną w czasie ferii zimowych 2018 na terenie województwa mazowieckiego.

Dziś w uroczystym finale udział wziął Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, który wręczył zwycięzcom nagrodę wspólnie z Wicekuratorem Oświaty Andrzejem Sosnowskim, I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. W Radomiu insp. Markiem Świszczem, Naczelnikiem Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji podinsp. Agnieszką Gajewską-Kosim. Nagrodę w postaci komputera i rzutnika odebrała opiekunka grupy dzieci, które zaangażowały się w projekt Pani Barbara Trzmiel wraz z uczniami Karoliną Serniczuk (lat 9) i Maciejem Wojnicz (lat 12). W uroczystości udział wzięli również inni uczestnicy konkursu, którzy otrzymali pamiątkowe podziękowania.

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji i Mazowieckie Kuratorium Oświaty 29 grudnia 2017 roku ogłosili II edycję konkursu na najciekawszą inicjatywę profilaktyczno-edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania czasu wolnego przeprowadzoną w czasie ferii zimowych tj. od 15 do 26 stycznia 2018 roku na terenie województwa mazowieckiego. Patronatem honorowym konkurs objął Wojewoda Mazowiecki Pan Zdzisław Sipiera, który również ufundował nagrodę dla zwycięzcy.

Celem głównym konkursu było inspirowanie osób i instytucji do nowatorskich działań profilaktycznych w czasie wolnym od zajęć szkolnych, ograniczanie demoralizacji wśród osób małoletnich oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Najwyższą i maksymalną ilość punktów zdobyła inicjatywa podjęta przez Szkołę Podstawową im. Juliusza Słowackiego w Górkach, gm. Platerów, pow. łosicki.

Zwycięska inicjatywa: Uczniowie w pierwszej kolejności spotkali się z policjantami i strażakami, którzy opowiedzieli o swojej służbie oraz przypomnieli zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu, sposobu udzielania pomocy i alarmowania oraz zagrożeń wynikających z sięgania po substancje psychoaktywne. Wiedzę, którą uczniowie zdobyli podczas spotkań z policjantami i strażakami, wykorzystali do napisania scenariusza filmu profilaktycznego, a następnie wcielając się w role, zrealizowali film pt. „Nie ma jak w rodzinie”. Młodzi aktorzy bardzo dobitnie przedstawili obraz zapracowanych rodziców, którzy pochłonięci liczbą zadań nie mają czasu dla własnych dzieci. Młody bohater tej ekranizacji pod nieobecność dorosłych, kupuje tabletki, które omyłkowo zażywa jego siostra. Dziewczyna jest przekonana, że kolorowe cukierki to niespodzianka dla niej i przyjmuje środki, po których zaczyna zachowywać się irracjonalnie. W chwili gdy dziewczynka upada na podłogę, koledzy zostawiają ją, a rodzice w szpitalu dowiadują się, że życie córki jest bardzo zagrożone. Dopiero w tak drastycznym momencie dorośli dochodzą do jedynego słusznego wniosku, że dzieciom należy poświęcać dużo więcej uwagi, a widzowie uswiadamiają sobie zagrożenia.