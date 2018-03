Pędził samochodem w terenie zabudowanym 150 km/h Data publikacji 06.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z komendy miejskiej we Wrocławiu zatrzymali kierującego samochodem, który w obszarze zabudowanym znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. Prowadzący volvo przy ograniczeniu do 70 km/h jechał nawet 150 km/h. Kierującemu zatrzymano prawo jazdy. Ponadto będzie musiał on zapłacić grzywnę w formie mandatu, a jego konto powiększy się o 10 punktów karnych.

W ubiegły weekend po godz. 8.00 funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu pełniąc służbę zauważyli jak kierujący volvo przekracza znacznie prędkość. Prowadzący samochód jadąc ul. Krzywoustego na wysokości jednego z centrów handlowych we Wrocławiu przy ograniczeniu do 70 km/h pędził nawet 150 km/h. Z uwagi na rażące naruszenie przepisów funkcjonariusze natychmiast przerwali jego szaleńczą jazdę. Zatrzymany mężczyzna w związku z popełnionym wykroczeniem oświadczył: „Nie mam nic mądrego do powiedzenia w tej sprawie”.

Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Kierujący otrzymał mandat w wysokości 500 zł i 10 punktów karnych.

Policjanci apelują do wszystkich kierujących o jazdę zgodną z przepisami i dostosowywanie prędkości do warunków panujących na drodze.

(KWP we Wrocławiu / kp)