Wniosek do sądu za wyprzedzanie „na czołówkę” Data publikacji 06.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci ustalili dane personalne kobiety, która kierując fordem wyprzedzała ciężarówkę i omal nie spowodowała wypadku drogowego. 56-latka usłyszała zarzut, a sprawa wkrótce zostanie przekazana do sądu. Tam zapadnie decyzja o konsekwencjach dla kierującej.

Pod koniec ubiegłego tygodnia na adres skrzynki mailowej stopagresjidrogowej@zachodniopomorska.policja.gov.pl , zostało przesłane nagranie nagranie video, na którym widać jak kierująca pojazdem marki Ford wykonując manewr wyprzedzania powoduje zagrożenie w ruchu drogowym, zmuszając innych kierowców, jadących z naprzeciwka, do nagłego hamowania oraz zjechania na pobocze.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie ustalili kto kierował pojazdem. Sprawczynią wykroczenia okazała się 56-letnia mieszanka Szczecina.

Kierująca Fordem wczoraj usłyszała zarzut stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym. Kobieta przyznała się do stawianego jej zarzutu. Teraz sprawa trafi do sadu, który zadecyduje o wymiarze kary. Kobiecie grozi grzywna do 5 tysięcy zł. oraz zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 3 lat.

sierż. Agnieszka Łukaszek /MR