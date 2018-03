14 500 porcji środków odurzających nie trafi na rynek. Policjanci zatrzymali 3 osoby podejrzane o przestępstwa narkotykowe Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego W ostatnich dniach funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w kilku różnych miejscach na terenie miasta uderzyli w narkotykowy biznes, ujawniając i zabezpieczając pokaźne ilości środków odurzających, likwidując jedną plantację marihuany i zatrzymując w sumie 3 osoby podejrzane o zajmowanie się nielegalnym procederem. Policjanci zabezpieczyli w wyniku działań ilość narkotyków, z której łącznie można by było uzyskać ponad 14 500 handlowych porcji o czarnorynkowej wartości blisko 90 tys. zł.

Do jednego z takich zatrzymań doszło na terenie Krzyków, gdzie policjanci zabezpieczyli ilość marihuany, z której można by było w wyniku porcjowania uzyskać ponad 5200 porcji tego narkotyku. Podejrzany w tej sprawie mężczyzna posiadał środki odurzające zarówno przy sobie, jak i w miejscu zamieszkania. Usłyszał on zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków.

Kolejna osoba wpadła na terenie Fabrycznej, gdzie funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową z komendy wojewódzkiej ujawnili w jednym z mieszkań profesjonalną plantację konopi indyjskich, składającą się z kilkudziesięciu roślin, a także ilość marihuany, z której można by było uzyskać ponad 600 porcji tego środka odurzającego, oraz niewielką ilość heroiny. Zatrzymany w tej sprawie mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Będzie odpowiadał za posiadanie środków odurzających i prowadzenie nielegalnej plantacji.

Również na terenie Fabrycznej wpadł mężczyzna, u którego w mieszkaniu policjanci znaleźli marihuanę w ilości pozwalającej na uzyskanie ponad 8700 porcji handlowych tego narkotyku. W trakcie przeszukania lokalu funkcjonariusze zabezpieczyli także wagi elektroniczne służące do porcjowania. Mężczyzna podejrzany w tej sprawie trafił do tymczasowego aresztu.

Obecnie policjanci szczegółowo wyjaśniają okoliczności związane działalnością zatrzymanych osób. Przede wszystkim sprawdzają źródło pochodzenia zabezpieczonych środków odurzających, a także to, co podejrzani zamierzali z nimi zrobić. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Taka sama kara grozi osobie, która zajmuje się handlem środkami odurzającymi.

(KWP we Wrocławiu / mg)