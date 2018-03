Grupa wyłudzająca kredyty rozpracowana przez wałbrzyskich policjantów Data publikacji 09.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Wałbrzyscy policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą rozpracowali grupę przestępczą wyłudzającą kredyty bankowe. Chodzi o 6 kredytów w łącznej kwocie 280 tysięcy złotych. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na skierowanie aktu oskarżenia w stosunku do 7 osób. Zamieszany w cały proceder był również dyrektor jednej z placówek banku, ówczesny kierownik wałbrzyskiego oddziału.

Policjanci prowadzili czynności operacyjne dotyczące przestępczości gospodarczej już od 2014 roku. Przyczyniły się one do wszczęcia postępowania nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową w Wałbrzychu. Funkcjonariusze analizując inne podobne sprawy ustalili i powiązali ze sobą grupę osób, która działając wspólnie i w porozumieniu, doprowadziła do wyłudzenia w okresie od listopada 2009 roku do marca 2010 roku sześciu kredytów na łączną kwotę 280 tysięcy złotych.

„Mózgiem” grupy przestępczej okazał się 56-letni wałbrzyszanin, który w toku prowadzonego postępowania został tymczasowo aresztowany łącznie na okres 6 miesięcy. Mężczyzna wręczał korzyści majątkowe bankierowi za pozytywne weryfikowanie fikcyjnie wystawionych zaświadczeń osób ubiegających się o kredyty. Zatrzymany w sprawie 57-letni dyrektor placówki w Kamiennej Górze, w momencie popełniania przestępstw pełnił funkcję kierownika w wałbrzyskim oddziale banku. Usłyszał on zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych od 56-latka w łącznej kwocie 14 tysięcy złotych.

W cały proceder zamieszana była również 55-latka, mieszkanka Boguszowa-Gorc. Kobieta zajmowała się podrabianiem dokumentów. Kolejna osoba zaangażowana w wyłudzenia kredytów to 32-letni wałbrzyszanin, tymczasowo aresztowany w sprawie na okres jednego miesiąca. Wyszukiwał on osób w ciężkiej sytuacji materialnej i za zaciągnięcie wysokiego zobowiązania oferował po kilkaset złotych jednorazowego wynagrodzenia.

Policjanci dotarli także do pięciu tzw. „słupów”, wobec których nie były prowadzone wcześniej postępowania. Przeciwko trzem osobom skierowano akt oskarżenia, a za dwoma pozostałymi zostały wszczęte poszukiwania.

Za popełnione przestępstwa sprawcom grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)