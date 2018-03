Lidzbark Warm.: Dzięki Twitterowi ranny owczarek niemiecki wrócił do domu Data publikacji 12.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Lidzbarscy policjanci pomogli rannemu owczarkowi błąkającemu się na trasie Lidzbark Warmiński – Orneta. Zdezorientowane zwierzę wbiegało pod jadące pojazdy. Owczarek niemiecki na krótko trafił do lekarza weterynarii, a następnie został umieszczony w schronisku. Informacja ze zdjęciami z tej nietypowej interwencji policjantów została umieszczona na Twitterze na profilu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Dzięki niej Nero wrócił do domu.

W miniony piątek (09.03.18) oficer dyżurny lidzbarskiej policji otrzymał telefoniczne zgłoszenie od jednego z kierujących pojazdem o błąkającym się dużym psie na trasie Lidzbark Warmiński – Orneta. Z relacji zgłaszającego wynikało, że zwierzę jest zdezorientowane i wbiega pod nadjeżdżające pojazdy. W okolicach miejscowości Babiak policjanci zauważyli zgłaszającego, który przytrzymywał psa na poboczu. Owczarek niemiecki miał zranioną łapę. Policjanci przetransportowali ranne zwierzę do weterynarza, gdzie została mu udzielona pomoc. Następnie pies trafił do schroniska, gdzie oczekiwał na swojego właściciela. Na szczęście nie trwało to długo.

Informacja ze zdjęciami z tej nietypowej interwencji lidzbarskich policjantów została zamieszczona na Twitterze na profilu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Dzięki niej jeden z użytkowników rozpoznał owczarka niemieckiego, jako psa swoich sąsiadów. Nero, bo tak ma na imię roczny owczarek, już trafił do swoich właścicieli. Małżeństwo, które zaangażowało swoich znajomych w poszukiwania czworonożnego członka swojej rodziny, nie kryło szczęścia z jego powrotu do domu.

mk/in