Dzielnicowi po trudnych poszukiwaniach odnaleźli 51-latka Data publikacji 12.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z Płońska znów okazali się skuteczni w swym działaniu. Pomimo trudnych, nocnych warunków i nieprzejezdnej drogi odnaleźli zaginionego 51-latka. Mężczyzna był przemoczony i pilnie potrzebował insuliny.

W nocy z soboty na niedzielę dzielnicowi z Rewiru Dzielnicowych w Płońsku zostali skierowani przez dyżurnego na teren gm. Naruszewo. To tam rozpoczęto poszukiwania zaginionego 51-latka, mieszkańca jednej z miejscowości. Policjanci ustalili, że mężczyzna jest osobą niepełnosprawną i chorą na cukrzycę. Wyszedł z domu w sobotę około godz. 15:00. Gdy 51-latek nie wrócił wieczorem do domu zaniepokojona rodzina sprawdziła wszystkie miejsca gdzie mógłby przebywać, jednak bezskutecznie.

Policjanci nie tracąc czasu zaczęli sprawdzać okoliczne miejscowości. Gdy w pewnym momencie z uwagi na nieutwardzoną, grząską drogę, dalsza podróż radiowozem była niemożliwa, poszli pieszo. W odległości kilkuset metrów od miejsca pozostawienia policyjnego samochodu, na polu przy drodze dzielnicowi znaleźli mężczyznę wyglądem odpowiadającym podanemu rysopisowi. Był on przytomny, miał przemoczone ubranie i był cały ubłocony. Dzielnicowi pomogli mu wstać i zaprowadzili go do radiowozu. Jak najszybciej zawieźli go do miejsca zamieszkania by dostał insulinę, którą powinien wziąć kilka godzin wcześniej.

Po raz kolejny dzielnicowi spisali się na medal i prawdopodobnie uratowali ludzkie życie.

(KWP zs. w Radomiu / kp)