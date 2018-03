Musi się liczyć nawet z dożywociem Data publikacji 12.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Głubczyccy policjanci zatrzymali 53-latka podejrzanego o zabójstwo. Mężczyzna wpadł w ręce mundurowych już w kilka godzin po popełnionej zbrodni. Okazało się, że ukrył się na terenie województwa śląskiego. Teraz grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd tymczasowo aresztował go na 3 miesiące.

Pod koniec lutego policjanci z Głubczyc otrzymali zgłoszenie o awanturze domowej na terenie Baborowa. Dyżurny na miejsce natychmiast wysłał policyjny patrol. Mundurowi we wskazanym mieszkaniu znaleźli zwłoki mężczyzny. Funkcjonariusze ustalili, że jest to 47-letni mężczyzna i że prawdopodobnie mogło dojść do zabójstwa.

Na miejsce pojechały dodatkowe patrole. Ich celem było jak najszybsze dotarcie do świadków zdarzenia oraz samych podejrzanych. Policjanci zabezpieczyli pozostawione ślady i dowody. Funkcjonariusze także stworzyli portret pamięciowy mężczyzny, który mógł być powiązany z zabójstwem 47-letniego mieszkańca Baborowa. Już po paru godzinach stróże prawa dotarli do podejrzanego, który ukrywał się w jednym z mieszkań na terenie Raciborza w województwie śląskim.

Podejrzany został zatrzymany i przewieziony na komendę. Dowody zebrane przez funkcjonariuszy pozwoliły na przedstawienie zarzutu zabójstwa, za co grozi kara nawet dożywotniego więzienia.