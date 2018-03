Dzielnicowy pomógł 91-letniej kobiecie Data publikacji 12.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Bycie dzielnicowym to bardzo odpowiedzialna i trudna służba, która wymaga od policjantów wszechstronności i ogromnego zaangażowania. Takimi cechami wykazał się asp. szt. Leszek Stępień z komendy powiatowej w Oleśnicy. Policjant pomógł w trudnej sytuacji 91-letniej kobiecie, która była schorowana i zaniedbana. Dzięki szybkiej reakcji dzielnicowego i powiadomieniu pogotowia ratunkowego oraz innych instytucji pomocowych, pokrzywdzona otrzymała odpowiednią opiekę. Rodzina skierowała w tej sprawie na ręce komendanta list z podziękowaniami.

Dzielnicowy powinien posiadać umiejętność nawiązywania kontaktów, wzbudzać zaufanie i być otwartym na drugiego człowieka. Jego praca nie należy do najłatwiejszych. Mieszkańcy zwracają się do tego funkcjonariusza z przeróżnymi sprawami. Dla każdego proszącego o pomoc jego problem, mały czy duży, jest najważniejszy, dlatego dzielnicowy podchodzi do każdej sprawy z dużym zaangażowaniem.

Tak było i tym razem, kiedy do dzielnicowego trafiła sprawa zgłoszona przez zaniepokojonego członka rodziny, który miał trudności ze skontaktowaniem się z 91-letnią kobietą, która mieszkała wspólnie ze swoją córką. Sytuacja działa się w jednej z miejscowości na terenie gminy Oleśnica.

Dzielnicowy w ramach służby udał się we wskazany adres, aby ustalić wszystkie okoliczności sprawy. Tam w mieszkaniu zastał 91-kobietę, która była schorowana i zaniedbana. W pomieszczeniu gdzie leżała był bałagan i wszystko wskazywało, że kobieta nie otrzymuje należytej opieki od swojej córki. Policjant ustalił, że starsza kobieta przebywała wcześniej w placówce, w której miała odpowiednią opiekę, lecz została z niej zabrana przez córkę ze względów finansowych. Ta jednak nie radziła sobie z opieką nad matką, nie dbała o jej podstawowe potrzeby i izolowała ją od pozostałych członków rodziny.

Dzielnicowy o swoich ustaleniach niezwłocznie powiadomił GOPS oraz pogotowie ratunkowe. Zespół pogotowia, który pojawił się na miejscu zadecydował o przetransportowaniu 91-kobiety do szpitala, aby monitorować jej stan zdrowia.

Dzięki szybkiej reakcji dzielnicowego i powiadomieniu o całej sytuacji innych instytucji pomocowych, 91-letnia kobieta w chwili obecnej znajduje się pod właściwą opieką w specjalistycznej placówce.

Po zakończeniu całej procedury związanej ze zmianą miejsca pobytu schorowanej kobiety na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnicy wpłynął list z podziękowaniami i gratulacjami za fachową pomoc, jaką udzielił dzielnicowy asp. sztab. Leszek Stępień. To funkcjonariusz z 22-letnim stażem w Policji, a dzielnicowym jest od 19 lat i cieszy się bardzo dobrą opinią wśród mieszkańców podlegającego mu rejonu.

(KWP we Wrocławiu / mg)