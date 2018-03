"Totalitaryzm - geneza, fakty, przeciwdziałanie" Data publikacji 13.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Wczoraj w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim odbyła się konferencja "Totalitaryzm - geneza, fakty, przeciwdziałanie". Organizatorami spotkania był Wojewoda Śląski i Starosta Wodzisławski. W konferencji udział wzięli parlamentarzyści, władze samorządowe, policjanci, nauczyciele, historycy, socjolodzy i młodzież. Jednym z prelegentów był pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach do Spraw Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Kazek, który opowiadał o zadaniach Policji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z nienawiści.

Zorganizowanie konferencji w Wodzisławiu Śląskim było odpowiedzią na wydarzenia, do jakich doszło na terenie miasta przed rokiem, kiedy to młodzi ludzie zorganizowali "urodziny Hitlera". Materiały przedstawione przez media pokazały, że wciąż znajdują się ludzie zafascynowani ideologią totalitaryzmu. - „Myślę, że dzisiejsza konferencja będzie ważnym etapem w drodze do naszego spokoju o przyszłość, bez podobnych wydarzeń” - powiedział Starosta.

Konferencję otworzył Wojewoda Śląski i Starosta Wodzisławski. Po kilku słowach wstępu Starosta przedstawił, jakie działania zostały podjęte po publikacji reportażu dotyczącego przejawów neonazizmu. Ciekawym punktem konferencji była projekcja fragmentu filmu "Kinderlager Pogrzebin" produkcji TVP Katowice oraz IPN Katowice, którego reżyserem był Krzysztof Korwin - Piotrowski a zdjęcia wykonał Piotr Kuliś. Po 20-minutowym pokazie na auli zapadła przejmująca cisza. Dwa kolejne wystąpienia, to spojrzenie na problem od strony historycznej i socjologicznej. Wykład "Totalitaryzm różne oblicza zła - faszyzm-nazizm-komunizm" przedstawił prof. UŚ dr hab. Zygmunt Woźniczka z Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po nim głos zabrał dr Marcin Gacek z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wśród prelegentów nie mogło także zabraknąć przedstawicieli organów ścigania. "Zadania Policji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z nienawiści" przedstawił mł. insp. Krzysztof Kazek - Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach do Spraw Ochrony Praw Człowieka. Na zakończenie głos zabrała Pani Joanna Smorczewska - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gliwicach - mówiąc o metodyce prowadzenia postępowań karnych w sprawach tzw. "przestępstw z nienawiści" oraz ujawniając kilka ciekawych szczegółów z prowadzonego w tej sprawie śledztwa.

Adresatami konferencji byli dyrektorzy szkół, pedagodzy, psychologowie, historycy, socjolodzy i policjanci. Udział w spotkaniu wzięli także senatorowie i posłowie. Wśród zaproszonych gości był Wicekurator Oświaty, Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim, włodarze miast i gmin oraz licznie zgromadzeni urzędnicy. Najważniejszymi odbiorcami tego spotkania byli jednak bez wątpienia uczniowie.

(KWP w Katowicach / kp)