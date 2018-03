Chełm: Odpowiedzą za oszustwa internetowe Data publikacji 13.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Za oszustwa odpowie zatrzymana wczoraj 21-letnia kobieta i 23-letni mężczyzna. Para wystawiała ogłoszenia o sprzedaży telefonów komórkowych i laptopów na portalach internetowych. Po wpłaceniu przez kupujących pieniędzy nie wysyłali im zakupionych przedmiotów. Do tego celu wykorzystywali różne rachunki bankowe. Dzisiaj będą z nimi wykonywane dalsze czynności procesowe. Oszustwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 8.



Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą chełmskiej komendy realizując posiadane informacje zatrzymali wczoraj na terenie Warszawy 21-letnią mieszkankę powiatu chełmskiego oraz 23-letniego mieszkańca powiatu lubartowskiego. Para ukrywała się w wynajmowanym mieszkaniu. Oboje zaskoczeni byli wizytą policjantów. Z ustaleń śledczych wynika, że w okresie od lipca 2017 roku do marca br. za pośrednictwem portali internetowych oferowali do sprzedaży telefony komórkowe i laptopy. W tym celu operowali kilkoma rachunkami bankowymi, na które osoby zainteresowane kupnem przekazywały pieniądze. Po wpływie pieniędzy na konta nie wysyłali zamówionych przedmiotów.

Swoim przestępczym procederem spowodowali straty, które ustaleni na obecną chwilę pokrzywdzeni oszacowali na łączną kwotę ponad 23 tys. zł. Dzisiaj z ich udziałem będą wykonywane dalsze czynności procesowe. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego oszustwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 8.

E.C.