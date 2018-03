KWP, Lublin: Fałszywi policjanci wpadli podczas odbierania gotówki Data publikacji 13.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Na gorącym uczynku oszustwa kryminalni z KMP i KWP w Lublinie zatrzymali dwóch młodych mężczyzn, którzy przyszli odebrać pieniądze pozostawione przez mieszkankę Lublina. Bilsko 16 000 zł kobieta pozostawiła przy śmietniku myśląc, że pomaga policjantom w akcji wymierzonej w oszustów bankowych. Zarówno 17 jak i 18 latek byli bardzo zaskoczeni, gdy zostali zatrzymani przez prawdziwych policjantów. Wkrótce mężczyźni usłyszą zarzuty. Za oszustwo grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło wczoraj. Do 71-letniej mieszkanki Lublina zadzwonił mężczyzna, który podał się za funkcjonariusza policji. Powiedział, że policjanci prowadzą akcję wymierzoną w oszustów bankowych. Dodał, że jej oszczędności są zagrożone i żeby uchronić pieniądze, musi z nimi współpracować. Następnie nakazał kobiecie aby poszła do banku i wypłaciła z konta gotówkę. Prosto z banku wsiadła do taksówki i pojechała w umówione wcześniej miejsce. Kobieta zawinęła pieniądze w kartkę i zgodnie z instrukcją, położyła je pod śmietnikiem na jednym z lubelskich osiedli. Te pieniądze mieli po chwili przejąć „policjanci prowadzący akcję”.

Na ten moment czekali kryminalni z KMP i KWP w Lublinie. Na gorącym uczynku zatrzymali dwóch młodych mężczyzn, którzy pojawili się odebrać gotówkę. Byli bardzo zaskoczeni tym, że przechytrzyli ich prawdziwi policjanci. Sprawcami okazali się młodzi mieszkańcy Lublina w wieku 17 i 18 lat. Mundurowi znaleźli przy nich pieniądze, którymi mieli się właśnie podzielić.

Obydwaj zostali osadzeni w policyjnym areszcie. Wkrótce mężczyźni usłyszą zarzuty. Za oszustwo grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Pamiętajmy, że każdy z nas może stać się ofiarą oszustów, którzy typują zazwyczaj osoby starsze, samotne. Nie informujmy nikogo o tym, ile gotówki przechowujemy w domu. Jeżeli nie jesteśmy pewni z kim rozmawiamy, sprawdźmy to lub zgłośmy się do najbliższej jednostki Policji. Pamiętajmy również, że policjanci nigdy nie informują telefonicznie o prowadzonych akcjach! Bądźmy czujni!

AP