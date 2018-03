Podejrzani o zgwałcenie kobiety zatrzymani przez policjantów Data publikacji 14.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Dzięki natychmiastowej reakcji polkowickich policjantów kilkadziesiąt minut po zgłoszeniu policjanci zatrzymali sześciu mężczyzn podejrzanych w tej sprawie. Dwóch z nich usłyszało zarzut zgwałcenia, a pozostali nieudzielenia pomocy pokrzywdzonej kobiecie. Wobec całej szóstki zastosowane zostały środki zapobiegawcze.

11 marca br. funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach otrzymali informację o podejrzeniu zgwałcenia młodej kobiety, do którego miało dojść w nocy w jednym z mieszkań na terenie powiatu. Policjanci natychmiast rozpoczęli działania by ustalić sprawców. Kilkadziesiąt minut po otrzymaniu informacji o przestępstwie, polkowiccy funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie sześciu mężczyzn. W działaniach brali udział policjanci z nieetatowej grupy realizacyjnej do zatrzymywania szczególnie niebezpiecznych przestępców.



Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów. Sąd Rejonowy w Lubinie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy dwóch mężczyzn, którzy wcześniej usłyszeli zarzut zgwałcenia. Wobec pozostałych osób, które są podejrzane o nieudzielenie pomocy pokrzywdzonej, Prokuratura Rejonowa w Lubinie zastosowała dozór, połączony z zakazem zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzoną oraz zakazem opuszczania kraju, włącznie z zatrzymaniem paszportów.

Dwóm mężczyznom podejrzanym o udział w zgwałceniu grozi kara pozbawienia wolności na okres do 15 lat. Natomiast za nieudzielenie pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu można trafić do zakładu karnego na 3 lata.

(KWP we Wrocławiu/ mw)