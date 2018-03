Policjant uratował mężczyznę z pożaru Data publikacji 15.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Wrocławski policjant, będąc w czasie wolnym od pracy, ruszył z pomocą poszkodowanemu w pożarze mężczyźnie. Funkcjonariusz najpierw zauważył gęsty dym i buchające płomienie, a następnie dostrzegł osobę, u której paliła się odzież. Natychmiast zaczął gasić płonące ubranie, a po jego ugaszeniu przystąpił do udzielania pomocy przedmedycznej. Po przyjeździe ratowników poszkodowany mężczyzna z poparzeniami trafił do szpitala. W tym przypadku szybka reakcja policjanta sprawiła, że pomoc osobie będącej w potrzebie przyszła na czas.

Funkcjonariusz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, w czasie wolnym od służby, podjął działania ratownicze innej osoby w związku z powstałym pożarem. Policjant 14 marca br. ok. godz. 6.30 jadąc z rodziną ulicą Strońską w stronę ulicy Świeradowskiej, zauważył pożar śmietnika, z którego wydobywał się gęsty dym oraz buchały płomienie. Po podjechaniu bliżej funkcjonariusz dostrzegł, że w miejscu pożaru leży mężczyzna, którego ubranie zaczęło się palić. Policjant natychmiast ruszył poszkodowanemu z pomocą. Wykorzystując dostępne środki, przy użyciu gaśnicy samochodowej ugasił palącą się odzież. Następnie funkcjonariusz przystąpił do udzielania mężczyźnie pomocy przedmedycznej, oczekując na przyjazd ratowników wezwanych przez świadka zdarzenia. Po przybyciu na miejsce służb ratunkowych poszkodowany 79-letni mężczyzna został przekazany pod opiekę ratowników. Mężczyzna w związku z odniesionymi obrażeniami – oparzeniami został przetransportowany do szpitala.

(KWP we Wrocławiu / kp)