Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i skuteczni policjanci Data publikacji 15.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj O skuteczności Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przekonała się kierująca osobowej toyoty, która pędziła ulicami Dobiegniewa z prędkością ponad 100 km/h. Kobieta nie stosowała się do przepisów w miejscu, w którym kilkanaście dni wcześniej doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego. Niebezpieczną jazdę zarejestrowała kamera zamontowana w radiowozie. Dzięki zgłoszeniu i skutecznej pracy policjantów z drogówki kierującą, czeka teraz trzymiesięczna przerwa za kierownicą samochodu.

Dzięki zgłoszeniom naniesionym na Krajowa Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa policjanci otrzymują informacje o miejscach, w których może dochodzić do łamania prawa. Bardzo często są to zgłoszenia związane z przekroczeniem prędkości. Aby skorzystać z mapy wystarczy komputer z dostępem do internetu. Po uruchomieniu aplikacji zaznaczamy miejsce oraz rodzaj zagrożenia. Następnie zgłoszeniem zajmują się policjanci, którzy sprawdzają, czy rzeczywiście na wskazanym przez mieszkańców miejscu dochodzi do łamania prawa.

Tak było również w przypadku zgłoszenia dotyczącego przekroczenia prędkości w miejscowości Dobiegniew położonej przy drodze krajowej nr 22. Weryfikacją zgłoszenia zajęli się mundurowi z drogówki. W środę /14 marca br/ policjanci pełniący służbę w nieoznakowanym radiowozie zauważyli osobową toyotę, której kierowca jechał z dużą prędkością, mimo, że poruszał się ulicami w centrum miasta. Policyjny video rejestrator wskazał, że kierowca osobówki pędził 106 km/h, w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50.

Po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że za kierownicą toyoty siedziała kobieta. Tłumaczyła policjantom, że spieszy się do domu. Mundurowi zatrzymali kobiecie prawo jazdy na trzy miesiące oraz ukarali mandatem i dziesięcioma punktami karnymi. Warto podkreślić, że kobieta został zatrzymana do kontroli w miejscu, w którym kilkanaście dni wcześniej doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego.

To kolejne potwierdzenie, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa sprawdza się jako narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy mają większy wpływ na bezpieczeństwo, a policjanci są w stanie jeszcze skuteczniej reagować na zagrożenia.

Pamiętajmy jednak, że w przypadku zagrożenia życia i zdrowia lub potrzeby pilnej interwencji Policji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępuje numeru alarmowego w takim przypadku należy dzwonić na numery 997 lub 112.

sierż. szt. Tomasz Bartos

KPP w Strzelcach Kraj.