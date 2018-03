Policjanci pracują na miejscu wybuchu gazu Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Policjanci pod nadzorem prokuratury z udziałem biegłego z zakresu gazownictwa zabezpieczają ślady na miejscu wybuchu gazu. Poszkodowane zostały trzy osoby.

Do zdarzenia doszło 15 marca 2018 roku tuż po godzinie 7:00 w jednym z bloków przy ulicy Dąbrowskiego w Łodzi. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że do wybuchu gazu doszło w mieszkaniu na trzecim piętrze budynku. W wyniku eksplozji ranna została 34-letnia lokatorka. Kobieta w poważnym stanie trafiła do szpitala. Dwie osoby z sąsiedniego lokalu uległy podczadzeniu. Trafiły na obserwację do placówki medycznej. Od początku policjanci zabezpieczali miejsce zdarzenia. Konieczna była ewakuacja mieszkańców klatki schodowej, w której doszło do wybuchu. Funkcjonariusze ruchu drogowego udrażniali również drogi dojazdu do bloku, aby służby ratunkowe nie miały problemu z dotarciem na miejsce. Po zakończeniu akcji ratunkowej policjanci przeprowadzili oględziny mieszkania i przesłuchiwali mieszkańców bloku. W oględzinach uczestniczył biegły z zakresu gazownictwa. Całość zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego zostanie przeanalizowana pod kątem ustalenia przyczyn wybuchu.