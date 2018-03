Dzielnicowy z Krakowa w czasie wolnym od służby uczy mieszkańców technik samoobrony Data publikacji 16.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Z zawodu policjant, z zamiłowania sportowiec i instruktor sztuk walki. Mowa o dzielnicowym z Komisariatu II Policji w Krakowie, st. sierż. Zdzisławie Szklarzu. Na co dzień funkcjonariusz dba o bezpieczeństwo mieszkańców Grzegórzek. Jego troska o dobro obywateli nie kończy się wraz z opuszczeniem murów jednostki.

Mundurowy z własnej inicjatywy co tydzień organizuje kursy samoobrony dla kobiet oraz osób starszych, a także wszystkich chętnych. Spotykają się w środy o godzinie 16.00 w dużej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Blachnickiego 1 w Krakowie. Przychodzą zarówno panie, jak i mężczyźni w różnym wieku. Wszyscy chętni do zdobywania wiedzy oraz nowych umiejętności. Uczestnicy kursu doceniają trud i zaangażowanie nauczyciela, widoczne podczas zajęć. Zgodnie stwierdzają, iż dzięki uczestnictwu w prowadzonym przez st. sierż. Zdzisława Szklarza nie tylko podnoszą swą sprawność fizyczną, poprawiają koordynację ruchową, uczą technik i taktyk samoobrony, ale również pomagają uwierzyć we własne możliwości.

Dzielnicowy podkreśla, iż umiejętność odpowiedniej reakcji w sytuacji zagrożenia, pozwala uchronić się przed poważnymi skutkami zdarzeń, a także zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa.

(KWP w Krakowie / kp)