Biała Podl.: Akcyza w wynajmowanych magazynach Data publikacji 16.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Prawie 10 tys. paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy ujawnili i zabezpieczyli wczoraj policjanci w wynajmowanych przez 30-letniego Białorusina magazynach. Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia i trafił do policyjnego aresztu. Straty Skarbu Państwa z powodu uszczuplenia podatku akcyzowego wyniosły prawie 170 tys. złotych.

Wczoraj wieczorem terespolscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości akcyzowej uzyskali informację, że 30-letni obywatel Białorusi może posiadać przy sobie nielegalne papierosy. Na ulicy 3 Maja w Terespolu doszło do legitymowania mężczyzny. Kryminalni znaleźli przy nim 250 paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy oraz dwa pęki kluczy. Mundurowi ustalili, że mogą to być klucze do niewielkich magazynów, które można wynająć w Terespolu.

Przypuszczenia mundurowych potwierdziły się. W magazynach mundurowi znaleźli blisko 10 tys. paczek papierosów różnych marek bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Ponieważ 30-latek twierdził, że nie ma z tym nic wspólnego, policjanci przejrzeli zapisy monitoringu. Nagrania jednoznacznie wskazały, że mężczyzna kłamie. Na nagraniach widać było, jak ten otwiera obydwa magazyny i wchodzi do nich.

30-latek został zatrzymany do wyjaśnienia i trafił do policyjnego aresztu. Dzisiaj będą wykonywane z nim czynności procesowe. Za popełnienie przestępstwa skarbowego grozi mu wysoka kara i przepadek nielegalnych wyrobów tytoniowych. Uszczuplenie podatku akcyzowego na szkodę Skarbu Państwa wyniosło w tym przypadku prawie 170 tys. złotych.