W ostatniej chwili uratowali 67-latka Data publikacji 19.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu uratowali 67-latka. Mężczyzna próbował targnąć się na swoje życie. Dzięki funkcjonariuszom Policji nie doszło do tragedii.

Do zdarzenia doszło w niedzielę (18.03.2018r.) około godziny 8:00. Dyżurny grudziądzkiej komendy otrzymał informację o mężczyźnie, który chce skoczyć z okna. Skierowani na miejsce policjanci próbowali dostać się do mieszkania desperata, ale drzwi były zamknięte. Mężczyzna stał w oknie – w każdym momencie mógł skoczyć. O sytuacji powiadomiono Straż Pożarna, z pomocą której mundurowi weszli do mieszkania.

67-latek nie chciał rozmawiać z funkcjonariuszami. Aby uniemożliwić im zbliżenie się do siebie i ratunek, stanął na uchwycie od anteny satelitarnej. Gdy zamierzał skoczyć, policjanci chwycili go za sweter i wciągnęli do środka mieszkania.

Niedoszły samobójca został przewieziony przez karetkę pogotowia ratunkowego na badania do szpitala. Jego życiu nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo.

(KWP w Bydgoszczy/ab)