Zlikwidowany szlak nielegalnych papierosów Data publikacji 19.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj CBŚP wspólnie z KAS zlikwidowało drogę przerzutową „lewych” papierosów z Polski do Europy Zachodniej, rozbijając jednocześnie międzynarodową grupę przestępczą. W efekcie działań funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 22,5 mln szt. papierosów bez polskich znaków skarbowych, wartych w Polsce około 15,5 mln zł, a na zachodzie 37 mln zł. Skarb Państwa został uszczuplony na ponad 25 mln zł. W Prokuraturze Okręgowej w Kielcach 11 osobom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, z czego jednej zarzut kierowania tą grupą.

Kilkumiesięczna drobiazgowa praca policjantów z Centralnego Biura Śledczego z Zarządu w Kielcach wspólnie z funkcjonariuszami Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, doprowadziła do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej. Z ustaleń śledczych wynika, że od czerwca 2017 roku na terenie województwa mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz na terenie Europy Zachodniej działała międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się produkcją oraz transgranicznym przemytem nielegalnych wyrobów akcyzowych.

Wszystko wskazywało na to, że na terenie powiatu radomskiego i kieleckiego znajduje się sieć powiązanych ze sobą magazynów oraz punktów załadunkowych, które umożliwiają magazynowanie oraz transport nielegalnie wytworzonych papierosów do odbiorców krajowych oraz zagranicznych. Z zebranych informacji wynika, że członkowie grupy mogli przekazać do dalszego nielegalnego obrotu nawet 4 miliony sztuk papierosów tygodniowo, co w okresie działalności grupy wygenerować mogło wielomilionowe straty Skarbu Pastwa z tytułu nieopłaconych należności celno-skarbowych.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej w Kielcach przygotowali działania podczas, których zatrzymano 11 osób. W halach magazynowych na terenie województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego znaleziono i zabezpieczono ponad 22,5 mln szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy, wartych w Polsce około 15,5 mln zł, a na terenie Europy Zachodniej ich wartość wyniosłaby 37 mln zł. Skarb Państwa został uszczuplony na ponad 25 mln zł.

Sześć osób - obywateli Ukrainy, funkcjonariusze zastali w trakcie pakowania nielegalnych papierosów w kartonowe opakowania zastępcze innych towarów. W trakcie działań policjanci zauważyli wyjeżdżające z okolic hal volvo, w którym jak się okazało znajdował się towar przykrywkowy, 16 telefonów komórkowych oraz karty sim zagranicznych operatorów. Wówczas także zatrzymano kierującego samochodem osobowym oraz pasażera. W ich miejscach zamieszkania także funkcjonariusze znaleźli nielegalne papierosy. Łącznie policjanci CBŚP i funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej w Kielcach znaleźli i zabezpieczyli wielomilionową ilość papierosów.

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mieli określony podział zadań, część osób wynajmowała pomieszczenia na potrzeby magazynowania wyrobów akcyzowych, inne zajmowały się transportem nielegalnego towaru, a kolejne nadzorowały pracę nad przepakowywaniem "lewych" papierosów.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego zatrzymanym przedstawiono w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach zarzuty dokonania przestępstw karno-skarbowych oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym 1 osobie przedstawiono zarzut kierowania tą grupą. Sąd Rejonowy w Kielcach tymczasowo aresztował 9 osób w tym 3 obywateli Polski i 6 obywateli Ukrainy.

Śledczy podkreślają, że jest to dopiero początek ich pracy, ponieważ sprawa jest wielowątkowa i rozwojowa.

kom. Iwona Jurkiewicz