Sprzedawał podrobione filtry hydrauliczne. Straty firm to ponad 4 miliony złotych Data publikacji 19.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą lubińskiej policji zatrzymali dwóch mieszkańców miasta. Mężczyźni podejrzani są o oszustwo na dużą skalę. Po wygranym przez jednego z nich przetargu na dostarczanie filtrów hydraulicznych zamiast oryginalnych dostarczali podrobione.

Policjanci z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą lubińskiej policji zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych o oszustwo przy dostawie filtrów hydraulicznych dla jednej z firm działających na terenie powiatu lubińskiego. Jak się okazało, zatrzymani to 35 i 21-letni mieszkańcy Lubina. W wyniku podjętych działań funkcjonariusze zebrali materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie zarzutów oszustwa na dużą skalę. Straty dwóch podmiotów gospodarczych na szkodę, których działali sprawcy to ponad 4 miliony złotych. Wyłudzony VAT z tytułu niezapłaconych podatków to ponad pół miliona złotych.

Policjanci nad tą sprawą pracowali od dłuższego czasu. Jak ustalili 35-latek z Lubina założył firmę, a następnie zgłosił się do przetargu na dostawę filtrów hydraulicznych do jednej z firm z terenu powiatu lubińskiego. W specyfikacji jasno był określony rodzaj zamówionych filtrów produkowanych przez konkretną firmę. Zamiast tego lubinianin kupował podrobione o znacznie mniejszej wartości, a co za tym idzie, jakości. Następnie oznaczał je, jako właściwe nanosząc na nie znaki firmowe. Po czym były one pakowane do podrobionych pudełek przygotowanych przez 21 latka. Na jednym podrobionym produkcie sprawcy zarabiali ponad tysiąc złotych

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że firma zamawiająca filtry straciła na działalności sprawców ponad 2 miliony złotych. Straty poniosła również firma produkująca dedykowane filtry. Łącznie to kwota ponad 4 milionów złotych strat. Obliczony właściwy należny podatek vat został przez zatrzymanych pomniejszony o kwotę pół miliona złotych.

Policjanci wraz z prokuratorem w dalszym ciągu wyjaśniają okoliczności całej sprawy oraz nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Ponadto zabezpieczono majątek podejrzanych na kwotę blisko jednego miliona złotych.

35-latek na wniosek prokuratora został już tymczasowo aresztowany. 21-latek pozostaje pod dozorem policji oraz ma zakaz opuszczania kraju. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / ig)