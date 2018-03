Policjanci odzyskali skradziony we Francji samochód Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego 38-letni kierujący osobowym oplem nie spodziewał się takiego finału swojej podróży. W niedzielne popołudnie został zatrzymany przez dąbrowskich policjantów. Jak się okazało, samochód którym jechał, był kradziony. Opla odholowano na policyjny parking, a mężczyznę przesłuchano.

18 marca br. funkcjonariusze dąbrowskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej opla astrę na francuskich numerach rejestracyjnych. Kierował nim 38-letni mieszkaniec gminy Dąbrowa Tarnowska. Uwagę czujnych stróży prawa zwróciło to, że pojazd został wyrejestrowany w kraju, w którym kupił go 38-latek.

Po sprawdzeniu numeru identyfikacyjnego (VIN) w policyjnym systemie informacyjnym okazało się, że 2 listopada 2017 roku samochód skradziono we Francji.

Mężczyznę przesłuchano, a osobówkę odholowano na policyjny parking. Teraz funkcjonariusze wyjaśnią, jak pojazd trafił do Polski i czy zatrzymany kierowca miał wiedzę o jego prawdziwym pochodzeniu.

(KWP w Krakowie/ab)