Służą nawet po służbie Data publikacji 20.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjant ze starogardzkiej komendy w czasie wolnym od służby podjął interwencję i wspólnie z pracownikiem jednego z marketów zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Do zdarzenia doszło na parkingu, gdy 41-letni kierowca forda wyszedł ze sklepu i próbował odjechać autem. Mężczyzna został siłą wyciągnięty z samochodu. Badanie trzeźwości wykazało, że mieszkaniec Starogardu Gdańskiego spożywał wcześniej alkohol. Z kolei dzielnicowy z Komisariatu Policji w Strzelnie na gorącym uczynku zatrzymał dwóch mężczyzn, którzy zdecydowali się nie płacić za zakupy w jednym z marketów spożywczych. Pod kurtki schowali łupy i próbowali wyjść. Nie umknęło to uwadze funkcjonariusza, który stanął im na drodze. Za popełnione wykroczenia obaj zostali ukarani mandatami.

Ponad pół promila alkoholu w organizmie miał kierowca osobowego forda, który w miniony piątek został zatrzymany na parkingu przed jednym ze starogardzkich marketów. Do zdarzenia doszło, gdy przebywający w tym rejonie policjant w czasie wolnym od służby zauważył pracownika sklepu, który wybiegł za kierowcą forda i próbował uniemożliwić mu odjechanie z parkingu. W trakcie, gdy auto wykonywało manewr cofania, pracownik marketu stał na progu otwartych drzwi i próbował wyjąć kluczyki ze stacyjki. Widząc taką sytuację policjant bez zastanowienia pobiegł w ich kierunku i udzielił mężczyźnie pomocy. W wyniku podjętej interwencji kierowca forda został zatrzymany i nie mógł kontynuować dalszej jazdy.



Jak się okazało 41-latek był nietrzeźwy. Alkomat wykazał w jego organizmie ponad pół promila alkoholu. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna nie posiada przy sobie prawa jazdy. Wezwany na miejsce patrol przekonwojował mieszkańca Starogardu Gdańskiego do miejscowej komendy, gdzie po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty dotyczące kierowania autem w stanie nietrzeźwym. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

***

Do zdarzenia doszło w markecie przy ul. Św. Ducha w Strzelnie, pow. mogileński. W tym czasie w sklepie przebywał asp. szt. Krzysztof Sielecki, dzielnicowy z Komisariatu Policji w Strzelnie. Funkcjonariusz akurat tego dnia miał dzień wolny od służby. Podczas robienia zakupów zwrócił uwagę na dwóch mężczyzn, którzy podeszli do stoiska z alkoholem.

Chwilę później jeden z nich wziął z półki butelkę i schował ją pod kurtkę. Dzielnicowy nie zastanawiając się, poinformował o tym fakcie pracownika sklepu oraz zadzwonił do swoich kolegów w służbie. Następnie, oczekiwał przy wyjściu, aby uniemożliwić mężczyznom opuszczenie sklepu. Kiedy 20 i 37–latek przeszli przez stanowiska kasowe nie płacąc, zostali przez niego ujęci i przekazani obsłudze. Przybyły na miejsce patrol prewencji ujawnił przy mieszkańcach Mogilna butelkę alkoholu, napój gazowany i maszynkę do golenia.

W związku z popełnieniem czynu z art. 119 kodeksu wykroczeń na sprawców nałożono mandaty karne.

(KWP w Gdańsku / KWP w Bydgoszczy / kp / mg)