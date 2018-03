Policjanci udaremnili wyłudzenie 80 tys. zł kredytu Data publikacji 20.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziałów zwalczających przestępczość gospodarczą mazowieckiej oraz radomskiej policji udaremnili dokonanie przestępstwa przez 35-letniego mieszkańca gminy Skaryszew i zatrzymali mężczyznę w sprawie wyłudzenia kredytu. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że posłużył się on sfałszowanym dokumentem mającym świadczyć o zdolności kredytowej. Mężczyzna usłyszał już zarzut wyłudzenia kredytu. Za ten czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Skuteczne działania policjantów zwalczających przestępczość gospodarczą pozwoliły zapobiec wyłudzeniu 80 tysięcy złotych na szkodę jednego z banków. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, który zgłosił się po kredyt do jednego z banków w centrum miasta i posłużył się sfałszowanym dokumentem mającym świadczyć o zdolności kredytowej, starając się o pożyczkę finansową. Jak ustalili funkcjonariusze, dokument został sfałszowany, bo mężczyzna nie jest zatrudniony na umowę o pracę, a zaświadczenie podpisała jego żona.

35-letni mieszkaniec gminy Skaryszew został przewieziony do komendy. Przedstawiono mu zarzut wyłudzenia kredytu, a za przestępstwo to grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Taka sama odpowiedzialność karna za współudział w przestępstwie grozi także jego żonie.

Autor: Justyna Leszczyńska