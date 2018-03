Draker i jego przewodnik uratowali Kropkę Data publikacji 21.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z psem tropiącym pojechali szukać zaginionej osoby a uratowali zagłodzoną suczkę. Kropka dzięki czujności mundurowych i Drakera trafiła do łódzkiego schroniska gdzie będzie oczekiwała na nowy dom. W sprawie jej dotychczasowego właściciela prowadzona jest sprawa o znęcanie się nad zwierzęciem.

18 marca 2018 roku około godziny 14.00 policyjny patrol z psem tropiącym został skierowany na ulicę Limanowskiego w Łodzi gdzie ostatni raz widziany był zaginiony 42-latek. Mężczyzna wyszedł z domu wysyłając żonie wiadomość, w której się z nią żegnał. Z uwagi na zagrożenie próbą samobójczą w poszukiwania zaangażowano wielu policjantów, w tym również przewodnika z psem patrolowo –tropiącym o imieniu Draker. Zaginiony cały i zdrowy szybko został odnaleziony w rejonie centrum handlowego w dzielnicy Bałuty ale mundurowych sprawdzających informacje w jednej z kamienic przy ulicy Limanowskiego zainteresowała inna sprawa. Zauważyli schodzącego po schodach w klatce schodowej budynku mężczyznę z psem. Draker nie przeszedł obojętnie obok skrajnie wychudzonej „koleżanki”. Suczka miała widoczne żebra i widoczny ubytek masy mięśniowej mogący wynikać z długotrwałego niedożywienia a także poprzerastane pazury. Policjanci natychmiast zareagowali wypytując 47-letniego właściciela o stan psa. Tłumaczył, że Kropka od tygodnia wymiotuje i dlatego tak wygląda. Przewodnik wraz z partnerką z patrolu nie dali wiary takim tłumaczeniom. Postanowili sprawdzić warunki w jakich żyje zaniedbane zwierzę. W mieszkaniu panował bałagan i brud a co istotniejsze pies nie miał bieżącego dostępu do wody i jedzenia. Właściciel nie potrafił okazać książeczki zdrowia Kropki ani potwierdzić gdzie i jakie szczepienia lub badania były wykonywane w przeszłości.

Policjantów wsparł Animal Patrol Straży Miejskiej, który przewiózł Kropkę do schroniska gdzie czeka ją terapia i specjalistyczne dożywianie. Mimo tego co zgotował jej właściciel jest pogodna.

Policjanci z II Komisariatu KMP w Łodzi wszczęli dochodzenia w sprawie znęcania się nad zwierzęciem. Za przestępstwo to grozi kara do nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Uruchomiona zostanie także procedura zmierzająca do pozbawienia praw własności do psa jej dotychczasowego pseudo opiekuna co da Kropce szansę na prawdziwy dom gdzie niewykluczone odwiedzi ją Draker.

