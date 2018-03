Informacje dla kibiców w związku z meczem Polska – Nigeria Data publikacji 21.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Już 23 marca br. na Stadionie Miejskim we Wrocławiu zmierzą się reprezentacje Polski i Nigerii. Mecz towarzyski w piłce nożnej rozpocznie się o godzinie 20.45. Wszystko wskazuje na to, że na trybunach zasiądzie komplet ok. 43 tysięcy kibiców. Nad bezpieczeństwem czuwać będą przedstawiciele wielu różnych służb, w tym Policja. W zabezpieczeniu udział wezmą policjanci prewencji, ruchu drogowego i pionu kryminalnego. Funkcjonariusze zwracać będą szczególną uwagę na zapewnienie ładu i porządku oraz będą monitorować ciągi komunikacyjne zarówno przed, jak i po zakończeniu meczu.

Już w najbliższy piątek o godz. 20.45 we Wrocławiu odbędzie się mecz piłkarski pomiędzy reprezentacjami Polski i Nigerii. Policjanci zadbają o bezpieczeństwo nie tylko w miejscu rozgrywania zawodów sportowych, ale również na trasach dojazdowych, prowadzących do stolicy Dolnego Śląska.

Obecnie każde sportowe wydarzenie związane z reprezentacją Polski w piłce nożnej sprawia, że na trybunach pojawia się komplet publiczności. I tym razem oprócz wrocławian, kibicować naszej drużynie będą także fani spoza Wrocławia i Dolnego Śląska. Osoby wybierające się na mecz powinny rozważyć wcześniejszy przyjazd na stadion, nie odwlekając go na ostatnią chwilę, tym bardziej, że bramy stadionu otwarte będą już około 2 godziny przed meczem.

Spodziewane jest duże natężenie ruchu pojazdów, dlatego wzorem poprzednich imprez policjanci zachęcają do skorzystania ze środków komunikacji miejskiej. W newralgicznych miejscach, na drogach prowadzących na stadion i na skrzyżowaniach, w zależności od potrzeb ruchem będą kierować policjanci. W związku z powyższym apelujemy do kierowców o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy i służb porządkowych.

Policjanci podczas zabezpieczenia będą też mieli do dyspozycji śmigłowiec, aby w razie potrzeby monitorować sytuację na ciągach komunikacyjnych z powietrza.

Każdy z kibiców udający się na mecz powinien zapoznać z poniższymi informacjami:

Ważne informacje dla kibiców ►

Asystent kibica ►

Specjalna komunikacja, parkingi ►

(KWP we Wrocławiu / mg)