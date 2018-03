Niebezpieczna ucieczka 18-latka nagrana na policyjnym wideorejestratorze Data publikacji 21.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z bydgoskiego ruchu drogowego oraz oddziału prewencji zatrzymali 18-letniego mieszkańca powiatu bydgoskiego, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Niebezpieczna ucieczka została nagrana policyjnym wideorejestratorem. Kierujący był trzeźwy, ale nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami ani obowiązkowych w trakcie jazdy dokumentów. Teraz za swoje postępowanie odpowie przed sądem.

Wszystko zaczęło się w poniedziałek, 19.03.br., około godziny 17:15 na ulicy Wyszyńskiego w Bydgoszczy. Tam patrol z bydgoskiego oddziału prewencji zauważył kierującego hondą, który nie miał włączonych świateł mijania. Policjanci postanowili zatrzymać go do kontroli.

Jeden z mundurowych dał znak do zatrzymania, ale kierowca hondy minął funkcjonariusza i zaczął przyspieszać. Policjanci ruszyli w pościg i powiadomili o tym fakcie dyżurnego. Ta informacja trafiła do patrolu ruchu drogowego, który przemieszczał się radiowozem nieoznakowanym. Mundurowi zauważyli hondę pędzącą w kierunku Osielska - ruszyli za uciekającym pojazdem.

Patrol szybko dogonił hondę. Cały pościg zarejestrowała kamera w policyjnym radiowozie.

Jak się okazało, 18-latek uciekał pred policjantami, bo nie miał uprawnień do kierowania, dowodu rejestracyjnego oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu. Mieszkaniec gminy Koronowo był trzeźwy. Policjanci po przeszukaniu jego samochodu znaleźli kastet oraz drewnianą pałkę. Osobówkę odholowano, a kierującego przewieziono do komisariatu na bydgoskim Śródmieściu.

18-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli oraz popełnienie szeregu wykroczeń drogowych. Poniesie też konsekwencje za naruszenie przepisów ustawy o broni i amunicji.

PRZYPOMNIJMY:

Z dniem 01 czerwca 2017 roku w kodeksie karnym wprowadzono zmiany. Do katalogu przestępstw dołączył między innymi: art. 178b, który mówi o tym, że kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

(KWP w Bydgoszczy/ab)