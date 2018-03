„KORYTARZ ŻYCIA” - kampania społeczna na rzecz bezpieczeństwa na drodze Data publikacji 21.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj W siedzibie GDDKiA we Wrocławiu odbyła się prezentacja filmu „Korytarz życia” przygotowanego w ramach kampanii społecznej przez służby ratunkowe. W spotkaniu uczestniczyli Wojewoda Dolnośląski – Paweł Hreniak, który kampanie społeczną „Korytarz życia” objął honorowym patronatem. W prezentacji spotu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich służb ratunkowych, a dolnośląską policję reprezentował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – insp. Dariusz Wesołowski.

Mając na uwadze bezpieczeństwo na drogach i niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych dolnośląska Policja wspólnie z innymi służbami ratunkowymi przygotowała film „Korytarz życia” mówiący o tym jak ważne jest niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz jak powinni zachować się kierowcy, aby pomoc mogła dotrzeć na czas. W spotkaniu zorganizowanym w GDDKiA wzięli udział wojewoda Dolnośląski – Paweł Hreniak oraz partnerzy projektu przedstawiciele wszystkich służb ratunkowych. Dolnośląską policję reprezentował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – insp. Dariusz Wesołowski.

Działania Policji i innych służb ratunkowych wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, dla których bezpieczeństwo jest najważniejsze. Główne cele przedsięwzięcia to: podniesienie świadomości wśród użytkowników dróg w zakresie konieczności odpowiedniego zachowania podczas przejazdu pojazdów uprzywilejowanych, w szczególności na autostradach i drogach ekspresowych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa na dolnośląskich drogach, poprzez ułatwienie oraz skrócenie czasu dotarcia służb ratunkowych na miejsce wypadków drogowych.

Jak wynika ze statystyk, w ubiegłym roku na dolnośląskich drogach zginęło 219 osób. Być może, gdyby kierowcy przejawiali większą świadomość co to jest korytarz życia oraz wiedzieli kiedy i w jaki sposób go stosować, te smutne statystyki byłyby nieco inne. Korytarz życia to nic innego jak pozostawione miejsce dla pojazdów ratunkowych poruszających się w korku, między stojącymi samochodami. Szczególnie ważny jest on na autostradach i drogach ekspresowych, gdzie ruch samochodów jest bardzo duży i w razie najdrobniejszej kolizji tworzą się natychmiast gigantyczne korki.

Każdy kierowca powinien wiedzieć jak utworzyć korytarz. Oto kilka zasad:

Jeśli widzisz, że droga zaczyna się korkować - zjedź na bok pasa.

Nie czekaj do czasu, aż usłyszysz sygnał karetki, zjedź od razu pozostawiając między autami przestrzeń umożliwiającą przejazd dla służb ratunkowych.

W przypadku, gdy autostrada ma dwa pasy, kierowcy na lewym zjeżdżają zawsze - na lewo, kierowcy na pozostałych pasach - na prawo.

W ten sposób tworzy się szeroki pas, którym służby ratunkowe mogą dojechać do poszkodowanych i poruszać się w obu kierunkach.

Pamiętajmy też, że przepisy również zwracają na tę kwestię uwagę. Prawo o ruchu drogowym w art. 9. określa, że "uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się". Oznacza to, że kierowcy nie powinni wjeżdżać na skrzyżowanie, po którym jedzie pojazd uprzywilejowany i umożliwić mu przejazd, a piesi zrezygnować z przejścia przez „zebrę” przed nadjeżdżające pojazdy służb ratunkowych: karetkę, radiowóz czy wóz strażacki. Czasami to jednak może okazać się niewystarczające i już zawczasu warto pomyśleć o ułatwieniu dojazdu służbom ratunkowym.

Organizatorami przedsięwzięcia „Korytarz życia” są Polski Związek Motorowy we Wrocławiu, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe oraz GDDKiA Oddział we Wrocławiu.

(KWP we Wrocławiu / mw)