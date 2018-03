Zarzuty dla kobiety, która oszukiwała niepełnosprawnych Data publikacji 21.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dzięki pracy policjantów z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku i prokuratorów z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa odpowiedzialności karnej nie uniknie 64-letnia kobieta, która podejrzana jest o wyłudzenia i przywłaszczenie pieniędzy w wysokości blisko 70 tysięcy złotych. Kobieta przywłaszczyła pieniądze wpłacone przez niepełnosprawnych pacjentów jako kaucje za wypożyczony sprzęt ortopedyczny oraz wpłaty na wykonanie sprzętu ortopedycznego. Za tego typu przestępstwa może grozić do 5 lat pozbawienia wolności, pozostałe zarzuty dotyczą oszustw na szkodę osób niepełnosprawnych. Za oszustwo w więzieniu można spędzić nawet 8 lat.

Policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku prowadzą dochodzenie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gdańsk- Oliwa w Gdańsku dotyczące kobiety, która była zatrudniona w jednym z gdańskich szpitali.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tej sprawie policjanci przyjęli od przedstawiciela szpitala, który poinformował policjantów, że w trakcie inwentaryzacji, która rozpoczęła się w związku z przejęciem szpitala przez inną spółkę stwierdzono niedobór gotówki w kasie zakładu o łącznej wartości ponad 69 tysięcy złotych. Szpital w związku z tym rozpoczął kontrolę, ujawniając, że ten proceder trwał od 2010 do 2015 roku.

Policjanci z komendy miejskiej wszczęli dochodzenie w tej sprawie ustalając, że oprócz przywłaszczania pieniędzy na szkodę pracodawcy, 64-letnia pracownica przyjmując zlecenia od niepełnosprawnych klientów szpitala oszukiwała ich w ten sposób, że wprowadzała ich w błąd co do wartości zakupu sprzętu ortopedycznego. Kobieta zawyżała prawdziwą kwotę zakupu, a w wielu przypadkach dostarczała sprzęt gorszej jakości - tańszy, niż ten za który niepełnosprawni płacili. Na przykład od jednego z pokrzywdzonych podejrzana pobrała kwotę ponad dwóch tysięcy złotych za zakup protezy podudzia, gdzie rzeczywista wartość protezy wynosiła 800 złotych.

Śledczy i prokuratorzy zajmujący się tą sprawą, w ramach wnikliwej pracy operacyjnej i dochodzeniowej nadal docierają do osób pokrzywdzonych do tej pory policjanci przesłuchali ponad 400 osób. Do każdej z tych osób z uwagi na ich niepełnosprawność i trudność jaką może im sprawiać samodzielny przyjazd do jednostki Policji, funkcjonariusze prowadzący sprawę przyjeżdżają do ich miejsca zamieszkania, po to aby przyjąć zawiadomienie o przestępstwie lub wysłuchać wyjaśnień świadków.

W trakcie prowadzonego dochodzenia policjanci odzyskali i zabezpieczyli część dokumentacji potwierdzającą przestępczy proceder m.in. oryginalne faktury oraz ich kserokopie. Zabezpieczona dokumentacja została przekazana biegłemu z zakresu rachunkowości. Zgromadzony w okresie prowadzonego dochodzenia materiał dowodowy, liczący 20 tomów akt, pozwolił na dzień dzisiejszy na przedstawienie podejrzanej kobiecie 49 zarzutów popełnienia oszustwa, oraz przywłaszczenia powierzonych jej pieniędzy na szkodę szpitala oraz osób niepełnosprawnych. Aktualnie policjanci pracujący nad tą sprawą dążą do ustalenia wszystkich osób pokrzywdzonych. Sprawa jest rozwojowa, niewykluczone ze kobieta w najbliższym czasie usłyszy kolejne zarzuty.

Dzisiaj 64-letnia kobieta zostanie doprowadzona do Prokuratury Rejonowej Gdańsk- Oliwa z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci dozoru policyjnego. Ponadto policjanci w ramach prowadzonego dochodzenia ustalali na bieżąco składniki majątkowe podejrzanej kobiety, dlatego złożą również wniosek o zabezpieczenie mienia 64-latki, po to aby zabezpieczyć roszczenia na poczet przyszłych kar oraz obowiązku naprawienia szkód względem pokrzywdzonych jej działalnością osób. Za oszustwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności, za przywłaszczenie powierzonych pieniędzy może grozić do 5 lat pozbawienia wolności.

