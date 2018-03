Mirabella 2018 - ćwiczenia w katowickim "Spodku" Data publikacji 22.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dzisiaj w katowickim „Spodku” służby mundurowe oraz ratownicze przeprowadzą ćwiczenia, które mają za zadanie sprawdzenie współdziałania wszystkich służb i instytucji w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego. Działania te są elementem przygotowań do szczytu klimatycznego, który odbędzie się w grudniu tego roku w Katowicach. W rejonie „Spodka” mogą wystąpić dzisiaj utrudnienia w ruchu drogowym, zmiana jego organizacji oraz trudności z parkowaniem.

Służby mundurowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo i ratownictwo oraz struktury Wojewody Śląskiego i Prezydenta Miasta Katowice odpowiadające za reagowanie w sytuacjach kryzysowych, muszą być zawsze gotowe do współpracy ze sobą. W tym celu cały czas doskonalą się i sprawdzają procedury, aby w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia, współpraca pomiędzy nimi przebiegała bez jakichkolwiek zakłóceń.

Tym razem śląscy policjanci, CBŚP, Straż Pożarna, ABW, służby medyczne, Straż Graniczna, Śląski Urząd Wojewódzki i katowicki Urząd Miejski, biorą udział we wspólnych ćwiczeniach dowódczo-sztabowych, których scenariusz zakłada atak terrorystyczny w katowickiej hali widowiskowo-sportowej „SPODEK”.

Wszystkie służby będą musiały wykazać się takim samym zaangażowaniem, jak podczas realnego wystąpienia takiego zagrożenia. Zabezpieczenie terenu, zapewnienie drożności dróg dla podmiotów biorących udział w akcji, czy pilotaż kolumn służb ratowniczych, z pewnością spowodują rzeczywiste wystąpienie utrudnień w ruchu w okolicach „Spodka”.

Dlatego też apelujemy, aby dzisiaj, do późnego popołudnia, najlepiej unikać, o ile to możliwe, przejazdu w pobliżu katowickiej hali widowiskowo-sportowej. Osoby, które już się tam znajdą, mogą spotkać się ze zmianą organizacji ruchu, zamknięciem niektórych dróg i przejść, czy też wyłączeniem z użytkowania pewnych parkingów. Dynamicznie zmieniający się scenariusz działań może spowodować konieczność ręcznej regulacji ruchu przez policjantów. Dlatego też bardzo prosimy o dostosowanie się do poleceń wydawanych przez mundurowych.