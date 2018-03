Policjanci zlikwidowali plantację marihuany Data publikacji 22.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Pajęczańscy kryminalni wspólnie z policjantami Centralnego Biura Śledczego Policji Wydział w Częstochowie zlikwidowali plantację marihuany w gminie Kiełczygłów. Funkcjonariusze przejęli w sumie ponad 100 krzaków, z których można by było uzyskać około 2,5 kilograma suszu o czarnorynkowej wartości 75 tys. złotych. Zarzuty usłyszał 47-letni mieszkaniec województwa śląskiego.

16 marca 2018 roku funkcjonariusze swoją obecnością zaskoczyli 47-letniego mieszkańca Częstochowy. Okazało się, że mężczyzna w pustostanach jednej z wynajmowanych posesji w gminie Kiełczygłów przygotował specjalne pomieszczenie gospodarcze przystosowane do uprawiania konopi indyjskich. Pomieszczenie to było wyposażone w lampy elektryczne służące do naświetlania roślin, system wentylacji oraz specjalistyczne narzędzia służące do prowadzenia uprawy. Funkcjonariusze przejęli w sumie 108 krzaków odurzającej rośliny.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut prowadzenia wbrew przepisom ustawy uprawy konopi indyjskich. Był wcześniej notowany za konflikty z prawem. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / mw)