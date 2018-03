Kolejny fałszywy policjant zatrzymany Data publikacji 23.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali mężczyznę podejrzanego o oszustwo metodą „na policjanta”. Denis O. podczas rozmowy telefonicznej wprowadził w błąd pokrzywdzoną, a następnie pod pretekstem prowadzonej przez siebie akcji nakłonił swoją ofiarę do przekazania 25 000 złotych. Za to przestępstwo 26-latkowi grozi teraz do 8 lat pozbawienia wolności. Na wniosek śledczych sąd podjął już decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące.

Policjant z zatrzymanym mężczyzną

Do zdarzenia doszło na początku marca w jednym z mieszkań przy ulicy Książęcej. Nieznany jeszcze wtedy sprawca dzwoniąc do pokrzywdzonej i podszywając się pod funkcjonariusza policji nakłonił kobietę do wypłacenia z banku i przekazania sobie 25 000 złotych.

Pokrzywdzona była przekonana, że bierze udział w policyjnej akcji wymierzonej w oszustów okradających konta klientów banków, i że przekazując „w depozyt” swoje pieniądze osobie podającej się za policjanta, uchroni je przed kradzieżą.

Stało się jednak inaczej, kobieta po przekazaniu gotówki w umówionym miejscu zorientowała się, że została oszukana i zgłosiła sprawę policji. Ustaleniem danych personalnych sprawcy i jego zatrzymaniem zajęli się policjanci ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu.

To oni, dzięki pracy operacyjnej zatrzymali Denisa O. Zgormadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na postawienie mężczyźnie zarzutu oszustwa. 26-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu. Na wniosek śledczych sąd podjął już decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje do 8 lat pozbawienia wolności.

rsz/mb