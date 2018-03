Oszust z 44 zarzutami - pokrzywdzeni z całej Polski Data publikacji 23.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Kilkadziesiąt zarzutów związanych m.in. z oszustwami internetowymi przedstawili funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu mieszkańcowi powiatu wałbrzyskiego. Mężczyzna sprzedawał na jednym z portali aukcyjnych przedmioty, których nie posiadał. Klienci z całego kraju wpłacali zaliczki za towar i czekali na przesyłki, których nigdy nie otrzymali. Podejrzanemu może grozić kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

19-latek od lipca 2017 roku do stycznia tego roku wyłudził łącznie ponad 30 tysięcy złotych i oszukał kilkadziesiąt osób z całej Polski. Oferował on na jednym z portali aukcyjnych konsolę do gier oraz różne rodzaje telefonów komórkowych. Kupujący wpłacali zaliczki (od kilkudziesięciu do kilkuset złotych) i czekali na przesyłki. Nigdy ich jednak nie otrzymali.

Mężczyzna wprowadził również w błąd kilku pokrzywdzonych podpisując z nimi umowy kupna dwóch samochodów i telewizora, a także umowę wynajmu mieszkania.

Wałbrzyscy funkcjonariusze udowodnili nastolatkowi także czterokrotne złamanie wydanego przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi.

19-latek odpowie przed sądem za dążenie do osiągnięcia korzyści majątkowej i doprowadzenie grupy osób do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Grozi mu za to kara pozbawienia wolności do lat 8. Grozi mu także dożywotni zakaz kierowania pojazdami.

(KWP we Wrocławiu/ab)