Tomaszów Lub.: Dzielnicowi uratowali życie 40-latka Data publikacji 23.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Wczoraj dzięki szybkiej reakcji dzielnicowych z Posterunku Policji w Suścu, 40 letni mieszkaniec gm. Susiec przeżył próbę samobójczą. Mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy informując, że ma dość wszystkiego i właśnie próbuje ze sobą skończyć. Po udzieleniu pierwszej pomocy przez policjantów został przewieziony karetką do szpitala.

Wczoraj około godz. 14:30 na nr 112 zadzwonił mężczyzna i powiedział, że ma wszystkiego dość i chce popełnić samobójstwo. Dyżurny natychmiast do miejsca zamieszkania skierował dzielnicowych z tego rejonu.

Na miejscu dzielnicowi asp. Marcin Swacha i mł. asp. Janusz Piwko zobaczyli leżącego na łóżku mężczyznę, który miał rany cięte na nadgarstkach. Sączyła się z nich krew. Obok niego leżała żyletka. Mężczyzna był przytomny. Mł.asp. Janusz Piwko natychmiast udzielił 40 latkowi pierwszej pomocy przedmedycznej. Po zabezpieczeniu ran jałowym opatrunkiem, założył na nadgarstki opatrunki uciskowe.

Asp. Marcin Swacha asystując koledze, powiadomił dyżurnego o całej sytuacji i wezwał karetkę pogotowia.

Policjanci zostali przy mężczyźnie do przybycia karetki, która zabrała go do szpitala.

AL