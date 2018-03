Nowe Miasto Lub.: Podziękowanie dla patroli narciarskich dbających o bezpieczeństwo narciarzy i snowboardzistów na Kurzej Górze w Kurzętniku Data publikacji 23.03.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Na terenie Ośrodka Narciarskiego Kurza Góra w Kurzętniku kolejną służbę na nartach w tym sezonie pełnili policjanci Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie. Przez całą zimę funkcjonariusze w niebieskich mundurach, którzy przeszli specjalne szkolenie merytoryczne i praktyczne, dbali o bezpieczeństwo miłośników „białego szaleństwa”. Sezon dobiega końca, więc ta służba była doskonałą okazją, by podziękować im za ich zaangażowanie i profesjonalną postawę.

Od początku roku specjalnie wyszkoleni policjanci Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie pełnili służbę na stoku narciarskim Kurza Góra w Kurzętniku. Głównym zadaniem funkcjonariuszy pracujących na zorganizowanych terenach narciarskich były działania prewencyjne, mające wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo. Policjanci pilnowali porządku oraz reagowali na niebezpieczne i niezgodne z prawem zachowania. Patrolowali nie tylko nartostrady, ale także ich okolice, drogi dojazdowe i parkingi. Policjanci byli pomocni zawsze wtedy, gdy ktoś właśnie tej pomocy potrzebował.

Wczoraj (22.03.2018) na stoku Kurzej Góry za pełnioną służbę w tym sezonie narciarskim policjantom podziękowali wszyscy ci, dla których to bezpieczeństwo jest sprawą priorytetową: Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim insp. Jacek Drozdowski, Dyrektorzy Ośrodka Narciarskiego Piotr Tabiś i Grzegorz Błaszkowski oraz Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski i Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Lewicki.

Patrole na stoku #1

Patrole na stoku #2

Patrole na stoku #3



Patrole na stoku #4

Patrole na stoku #5

Patrole na stoku #6



Patrole na stoku #7

Patrole na stoku #8

Patrole na stoku #9



Patrole na stoku #10

Patrole na stoku #11

Patrole na stoku #12



Patrole na stoku #13

Komendant nowomiejskiej policji, włodarze gminy oraz dyrektorzy ośrodka narciarskiego byli zgodni, że służba patroli narciarskich przekłada się na wzrost i poczucie bezpieczeństwa narciarzy i snowboardzistów. Na ręce funkcjonariuszy w podziękowaniu za ich zaangażowanie i profesjonalne podejście do pełnionej służby oprócz specjalnie przygotowanych podziękowań trafiły również drobne upominki. Policjanci wczoraj nie tylko odebrali podziękowania, ale przeprowadzili także na stoku działania profilaktyczne przypominając jego użytkownikom podstawowe zasady bezpieczeństwa. Radzili, by zapoznali się z regulaminem obiektu i podstawowymi przepisami związanymi z „białym szaleństwem". Promowali w ten sposób akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. W ręce narciarzy trafiły kaski ochronne, elementy odblaskowe, rzepy do zapinania nart oraz kieszonkowe informatory, w których znajduje się m.in. Dekalog Międzynarodowej Federacji Narciarskiej oraz numery telefonów ratunkowych.

(lm/tm)