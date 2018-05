Policjanci zatrzymali poszukiwanego na podstawie ENA Data publikacji 23.05.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wrocławskiej komendy wojewódzkiej zatrzymali poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania mężczyznę, podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się włamaniami do obiektów sportowych na terenie Niemiec i kradzieżami profesjonalnych kosiarek do traw. Łączna wartość strat spowodowanych w tej sprawie szacowana jest na blisko 200 tysięcy euro.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 42-letniego mieszkańca powiatu milickiego, podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami profesjonalnych kosiarek do traw. Do zdarzeń dochodziło na terenie Niemiec.

Wcześniej w tej sprawie zatrzymana została jeszcze jedna osoba - mieszkaniec powiatu milickiego.

Działające w grupie osoby zajmowały się włamaniami do obiektów sportowych, zabierając z nich następnie specjalistyczny sprzęt, którego wartość każdorazowo w przypadku jednej tylko skradzionej kosiarki oscylowała w granicach od 10 do 20 tysięcy euro. Łączną wartość strat w tej sprawie oszacowano na blisko 200 tysięcy euro.

Zatrzymany mężczyzna poszukiwany był na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania przez stronę niemiecką, w związku z prowadzonym przeciw niemu postępowaniem karnym.

(KWP we Wrocławiu / ig)