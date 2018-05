80 punktów karnych w niespełna 4 minuty Data publikacji 23.05.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Na drodze wojewódzkiej nr W977 z Tarnowa do Tuchowa przy dużym natężeniu ruchu pędził motocyklem z prędkością ponad 130 km/h. Kierujący naruszył przepisy kodeksu wykroczeń oraz kodeksu karnego. Mężczyzna już stracił prawo jazdy i przed tarnowskim sądem odpowie za wykroczenie oraz przestępstwo. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

W niedzielne popołudnie, 20 maja br. na drodze wojewódzkiej nr W977 z Tarnowa do Tuchowa policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Tarnowie ścigali kierującego jednośladem, który za nic miał przepisy ruchu drogowego. Motocyklista rozpędzał swój motocykl do prędkości ponad 130 km/h, wyprzedzał w miejscach niedozwolonych, nie zwracał uwagi na wydawane przez policjantów sygnały do zatrzymania.

Pościg nieoznakowanym radiowozem trwał niespełna 4 minuty. W tak krótkim czasie motocyklista naruszył przepisy ruchu drogowego i łącznie uzbierał 80 punktów karnych. Zatrzymał się dopiero wówczas, gdy drogę zablokował mu drugi radiowóz. Okazało się, że jest to 26-letni mieszkaniec powiatu nowosądeckiego, który posiadał jedynie uprawnienia do prowadzenia samochodów osobowych. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.

Motocyklista przed tarnowskim sądem odpowie za popełnione wykroczenia jak również za popełnione przestępstwo niezatrzymania się do kontroli drogowej, za które grozi mu dodatkowo do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / mg)