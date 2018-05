Lublin: Chciał wyrwać i ukraść bankomat. 55-letni mieszkaniec Warszawy zatrzymany Data publikacji 24.05.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z KMP w Lublinie zatrzymali 55-latka, który podejrzany jest o usiłowanie kradzieży z włamaniem do bankomatu. Mężczyzna za pomocą linki przymocowanej do skradzionego wcześniej busa próbował wyrwać stojące w jednym z lubelskich sklepów urządzenie. Kradzież się jednak nie powiodła. Sprawca został zatrzymany kilka dni temu w Warszawie. W działaniach brali udział kryminalni z KWP w Lublinie i policyjni antyterroryści. 55-latek został doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzuty. Dziś zostanie doprowadzony do sądu z wnioskiem o areszt.

Do przestępstwa doszło w grudniu ubiegłego roku. Jak wynika z policyjnych ustaleń, sprawca bądź sprawcy pod osłoną nocy przyjechali busem pod jeden z marketów na lubelskim Sławinku. Najpierw włamali się do wnętrza sklepu, w którym znajdował się bankomat. Następnie przestępcy za pomocą doczepionej do haka linki próbowali wyrwać urządzenie z mocowań. Zamierzonego celu jednak nie osiągnęli: nie udało im się ani wyrwać bankomatu, ani ukraść gotówki. Częściowo uszkodzony bankomat pozostał na miejscu.

Lubelscy policjanci po otrzymanym zgłoszeniu o usiłowaniu kradzieży z włamaniem ruszyli do poszukiwań sprawców. Kilka kilometrów dalej, w jednej z miejscowości pod Lublinem funkcjonariusze odnaleźli porzuconego vw transportera, który dzień wcześniej został skradziony.

Na miejscu przestępstwa przez wiele godzin pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Jak ustalili śledczy, sprawcy próbowali zatrzeć dokładnie ślady działania i zmylić tropy funkcjonariuszy. Mimo to, doświadczenie policyjnych techników i staranność prowadzonych czynności pozwoliła na znalezienie i zabezpieczenie śladów, które w procesie karnym mogłyby mieć istotny wpływ na bieg sprawy.

I tak też się stało. Operacyjne ustalenia policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu a także dowody w postaci zabezpieczonych śladów pozwoliły na wytypowanie mężczyzny, który mógł mieć związek z przestępstwem. Okazał się nim – 55-letni mieszkaniec Warszawy. Tam też doszło do jego zatrzymania. W działaniach policjantów z KMP w Lublinie wspierali kryminalni z KWP w Lublinie i policyjni antyterroryści.

55-latek został przekonwojowany do Lublina i osadzony w policyjnym areszcie. Został też doprowadzony do prokuratury. Dzisiaj rano były wykonywane z jego udziałem dalsze czynności procesowe.

Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem oraz krótkotrwałego użycia pojazdu. 55-latek był już wcześniej notowany m.in. za włamania.

Dziś zostanie doprowadzony do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu.

Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

AK