Policjanci zatrzymali nożownika, który napadł na pracownika stacji benzynowej Data publikacji 24.05.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu ustalili i zatrzymali 21-letniego nowotarżanina, który ugodził nożem pracownika stacji benzynowej. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu zatrzymanego na okres 3 miesięcy.

Do zdarzenia doszło w nocy 21 maja br. około godziny 2.00 na jednej ze stacji paliw w Nowym Targu. 21-latek przyjechał rowerem na stację kupić papierosy, a kiedy sprzedawca wstał, aby podać towar w tym czasie napastnik ugodził go przez okienko kasy nożem w okolice żeber. Na szczęście pracownikowi udało się szybko zareagować i zamknąć okienko. Napastnik próbował dostać się do środka pomieszczenia, jednak drzwi były zamknięte i uciekł, kiedy poszkodowany zaczął dzwonić po policję.

Funkcjonariusze bardzo szybko ustalili sprawcę. Po kilku godzinach został zatrzymany w miejscu zamieszkania. Podejrzany podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanego mu czynu. Nowotarżanin w przeszłości już miał konflikt z prawem. 23 maja br. sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu zatrzymanego na okres 3 miesięcy.

(KWP w Krakowie / mw)