Czujni pracownicy banku uchronili 71-latkę przed utratą 50 tys. zł Data publikacji 24.05.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki czujności pracowników jednego z banków 71-letnia mieszkanka Lublina nie straciła swoich oszczędności. Wczoraj zadzwonił do niej mężczyzna podający się za policjanta i poinformował, że jej pieniądze na koncie bankowym są zagrożone przez grupę hakerów. 71-latka miała wypłacić 50 tys. zł z jednego z banków i przekazać wskazanej osobie.

Do usiłowania wyłudzenia pieniędzy metodą „na policjanta” doszło wczoraj w Lublinie. Na telefon 71-latki zadzwonił mężczyzna i podając się za policjanta poinformował o działaniu hakerów, którzy „czyszczą” konta bankowe. Następnie poinformował ją, że musi udać się do banku i wypłacić wszystkie oszczędności, bo inaczej padnie ofiarą oszustów. 71-latka poszła do jednego z banków mieszczącego się przy ul. Krakowskie Przedmieście i zgodnie z instrukcją chciała wypłacić 50 tys. zł. Zachowanie kobiety wzbudziło podejrzenia czujnej pracownicy banku, która o wszystkim natychmiast poinformowała swoją kierowniczkę. Pracownicy banku zorientowali się, że kobieta rozmawia z oszustami, którzy po tym rozłączyli się. Dzięki właściwej reakcji pracowników banku kobieta nie padła ofiarą oszustów i nie straciła wszystkich swoich oszczędności.

Przypominamy, że tylko rozsądek i rozwaga mogą uchronić nas przed oszustami. Apelujemy o ostrożność i rozwagę w kontaktach z nieznajomymi, którzy dzwoniąc podają się za członków rodziny, a teraz coraz częściej za policjantów. Pamiętajmy, że pomysłowość oszustów nie zna granic. Przed przekazaniem jakichkolwiek pieniędzy czy innych wartościowych rzeczy, jak najszybciej skontaktujmy się z osobą, do której mają one trafić. W ten sposób upewnimy się, czy rzeczywiście osoba ta zwracała się do nas z prośbą i to uchroni nas przed oszustwem. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów. Żeby nie stać się ofiarą takiego przestępstwa musimy działać rozważnie i nie ulegać emocjom oraz kierować się zasadą ograniczonego zaufania do nieznanych nam osób.

Pamiętajmy także, że prawdziwi policjanci NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie i NIGDY nie proszą też o przekazanie pieniędzy.

(KWP w Lublinie / kp)