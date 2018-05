Podejrzani o sutenerstwo w rękach łódzkich policjantów Data publikacji 24.05.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci KMP w Łodzi zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o czerpanie korzyści z prostytucji. Podejrzani to 49-latek z Łodzi i jego 26-letni syn. W efekcie działań funkcjonariuszy przeszukanych zostało 10 mieszkań, w których świadczone być mogły usługi seksualne.

Już od kilku miesięcy Wydział Dochodzeniowo- Śledczy KMP w Łodzi, pod nadzorem prokuratury prowadził śledztwo w sprawie czerpania korzyści z prostytucji kobiet. Z informacji jakie uzyskali policjanci wynikało, że w kilkunastu lokalach na terenie całego miasta świadczone są usługi seksualne. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na ustalenie osób podejrzanych o udział w przestępczym procederze. 22 maja 2018 roku łódzcy policjanci dysponując postanowieniami prokuratorskimi przeszukali 10 mieszkań na terenie dzielnic Śródmieście, Polesie i Bałuty. W efekcie działań stróżów prawa z wydziału kryminalnego i dochodzeniowo-śledczego zabezpieczonych zostało ponad 20 tys. złotych na poczet przyszłych kar oraz dokumentacja związana z prowadzeniem przestępczej działalności. Policjanci odnaleźli również narkotyki. Zatrzymani zostali dwaj mężczyźni: 49-letni ojciec i 26-letni syn. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanym zarzutów czerpania korzyści majątkowej z prostytucji oraz jej ułatwiania.

Przestępstwa te zagrożone są karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo 26-latek otrzymał zarzut posiadania marihuany za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Rejonowa dla Łodzi-Polesie wystąpiła z wnioskiem da sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy względem podejrzanych.

(KWP w Łodzi / mw)