Dąbrowski policjant dawcą komórek macierzystych

Policjant z dąbrowskiego garnizonu policji, po ponad sześciu latach od momentu rejestracji, 21 maja w gliwickim centrum onkologii został dawcą komórek macierzystych na rzecz walczącej o życie kobiety. Każda jedna osoba więcej w bazie to potencjalna szansa dla kogoś dotkniętego straszną chorobą. Dlatego tak ważne jest, by jak najwięcej osób zdecydowało się zostać potencjalnym dawcą szpiku kostnego i komórek macierzystych.

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma nowotwór krwi czyli białaczkę. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież i dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zachorować. Na szczęście każdy też może pomóc. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy. Sześć lat od momentu rejestracji jako dawca szpiku, czekał dąbrowski policjant, aby pomóc swojemu „bliźniakowi genetycznemu”. Kierownik ogniwa patrolowo – interwencyjnego dąbrowskiej komendy policji st. asp. Marcin Murdza pomógł w ten sposób 51-letniej kobiecie w walce o życie. To szczytny gest, a tak niewiele wymaga. Dlatego tak ważne jest, by jak najwięcej osób zdecydowało się zostać potencjalnym dawcą życia i zdrowia potrzebującym.

