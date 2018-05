W wypadku zginął policjant na służbie. Cześć Jego pamięci! Data publikacji 25.05.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszego kolegi - st. sierż. Piotra Nowaka z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. Policjant zginął na służbie w wypadku drogowym, gdy wspólnie z kolegą z patrolu jechali radiowozem, żeby przeprowadzić kontrolę autobusu. Drugi z policjantów został ranny i trafił do szpitala. Okoliczności tego tragicznego zdarzenia są szczegółowo wyjaśniane przez policjantów pod nadzorem prokuratora. Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia składa kierownictwo, policjanci i pracownicy Komendy Głównej Policji.

Dzisiejszy poranek (25.05.2018) przyniósł smutną wiadomość z powiatu szczycieńskiego. Na drodze krajowej nr 53 na odcinku Szczytno – Rozogi, w okolicach miejscowości Występ, około godziny 4:20 doszło do wypadku drogowego z udziałem policjantów. Dwóch funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie jechało do Rozóg, by tam przeprowadzić kontrolę autokaru. Na prostym odcinku drogi, z nieustalonych na tę chwilę przyczyn, radiowóz policjantów dachował na drodze. W wyniku tego zdarzenia obaj funkcjonariusze doznali poważnych obrażeń. Niestety – mimo przeprowadzonej akcji ratunkowej i podjętej reanimacji – obrażenia, jakich doznał st. sierż. Piotr Nowak, okazały się na tyle poważne, że policjant zmarł wkrótce po przewiezieniu do szpitala. Drugi z policjantów przebywa w szpitalu. Obrażenia nie zagrażają jego życiu. Szczegółowe okoliczności i przyczyny tego zdarzenia są wyjaśniane na miejscu przez policjantów pod nadzorem prokuratora.

St. sierż. Piotr Nowak służbę w Policji rozpoczął w listopadzie 2013 roku. 36-letni policjant od początku związany był ze szczycieńską komendą. Pracował na stanowisku referenta w Zespole Patrolowo – Interwencyjnym i Ruchu Drogowego. Policjant pozostawił żonę i dwójkę dzieci. Rodzina zmarłego tragicznie funkcjonariusza została objęta opieką psychologa.

To ogromna tragedia i strata dla rodziny, a także dla Policji, która straciła oddanego służbie kolegę i sumiennego funkcjonariusza.

Cześć jego pamięci!

Warmińsko - Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie, we współpracy z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie uruchomili pomoc rodzinie tragicznie zmarłego policjanta oraz drugiemu z funkcjonariuszy, który odniósł poważne obrażenia. Osoby, które chciałyby wesprzeć rodzinę zmarłego policjanta, mogą to zrobić dokonując wpłat na rachunek: 80 2030 0045 1110 0000 0391 2130 w tytule wpłaty wpisując hasło „Dla rodziny Piotra”. Dla policjanta, który w szpitalu walczy o powrót do zdrowia potrzebna jest krew. Dlatego zwracamy się z apelem o jej oddawanie do policjantów, klubów HDK, jak i do wszystkich innych osób gotowych okazać taką pomoc.