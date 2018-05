Jeszcze niedawno oni nieśli pomoc, dziś sami potrzebują pomocy Data publikacji 25.05.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj WYKRĘĆ Z NAMI LEPSZE JUTRO. Rusza II edycja wyjątkowej rowerowej sztafety charytatywnej, która ma na celu zebranie środków na leczenie i rehabilitację funkcjonariuszy poszkodowanych w trakcie akcji. W tym roku jedziemy dla Marcina i Arka z Łodzi.

Marcin na co dzień pełni służbę patrolową na terenie V KP Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. 15 grudnia 2017 roku wraz z koleżanką z patrolu został wezwany do jednego z mieszkań przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. Z relacji zgłaszającego wynikało, że w jednym z lokali pod drzwiami leży ranna kobieta. Chęć niesienia pomocy skończyła się dla niego tragicznie. Funkcjonariusze nie mogąc dostać się przez drzwi wezwali na miejsce straż pożarną z wysięgnikiem. Przy pomocy kosza dostali się do środka, gdzie odnaleźli leżącą kobietę. W wyniku urazu ortopedycznego nie była w stanie samodzielnie się podnieść ani otworzyć drzwi. Na miejsce natychmiast wezwano służby medyczne. Funkcjonariusze do przyjazdu karetki udzielili pomocy kobiecie a także podjęli próbę odnalezienia jej dokumentów. W pewnym momencie Marcin dotknął stojącego pojemnika, który eksplodował. Siła wybuchu była tak duża, że Marcin doznał urazu obu dłoni. Stracił trzy palce w lewej ręce, oraz uszkodził ścięgna i więzadła. Poparzył powieki, uszkodził wzrok, oraz dość poważnie słuch. Policjant przeszedł już kilku operacji, wymaga kolejnych zabiegów. Czeka go żmudna i kosztowna rehabilitacja, dlategoteż pomóżmy Marcinowi powrócić do pełni sił.

Zapraszamy do udziału w sztafecie rowerowej.

(KWP w Łodzi / mw)